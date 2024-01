En 2023, 14.535 jeux sont sortis sur Steam En 2023, 14.535 jeux sont sortis sur Steam

Vu la popularité du média, il n'est plus permis à notre époque de parler d'un éventuel nouveau « crash » du jeu vidéo, sans que cela n'empêche les joueurs de déplorer une foire au grand n'importe quoi sur les stores numériques, véritables portes ouvertes pour une invasion de titres de qualité très douteuse.



Porté par l'accessibilité des outils de développement depuis plusieurs années, ce phénomène touche avant tout la plate-forme de Valve qui, selon SteamDB, a accueilli en 2023 le nombre hallucinant de 14.535 nouveaux jeux, soit 2000 de plus qu'en 2022. Et pas question que la tendance s'inverse en découvrant que qu'en 2024, donc en seulement 4 jours, 80 titres ont déjà été ajoutés !



Valve faisant preuve d'un laxisme totale sur le sujet sauf après le signalement des joueurs (donc une fois le jeu disponible), ne reste que les plaintes des joueurs qui ont de plus en plus de mal à faire le tri dans ce qui ressemble parfois à une déchetterie ambulante où les plus gros continuent de prendre les projecteurs, pendant que d'éventuelles petites surprises sont noyées à jamais au milieu de centaines de shovelware.



Les consoleux ne sont pas en reste, et plus particulièrement Nintendo : l'eShop Switch a ajouté plus de 2000 jeux en 2023 dans sa base de données.