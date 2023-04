Metacritic veut enfin pousser les moyens pour contrer le phénomène de review-bombing Metacritic veut enfin pousser les moyens pour contrer le phénomène de review-bombing

L'affaire Horizon : Burning Shores fut peut-être la goutte de trop en matière de review-bombing, phénomène qui sévit depuis bien trop longtemps, ici à cause d'une certaine scène à la fin de l'extension [Spoil : un baiser lesbien entre Aloy et Seyka].



La note utilisateur est en effet soudainement passée à 2,7, mais actuellement aux alentours des 3,5 après suppression d'une première masse de commentaires trolls, et contacté par Eurogamer, Metacritic a fait enfin savoir mettre en place des choses pour faire « évoluer ses processus et outils afin d'introduire une modération plus stricte dans les prochains mois ». Il était temps.



Actuellement, en dehors du review-bombing, la plupart des avis supprimés sont à commentaires sexistes, racistes, homophobes & co, et il est en effet facile de démonter une moyenne sans aller jusqu'à cela, mais reste à voir maintenant quels moyens l'entreprise mettra en place pour contrer le phénomène, en espérant de vrais astuces techniques, et pas un réflexe inverse de censure.