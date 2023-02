PS Plus Extra & Premium : le programme de février, et le retour surprise de The Legend of Dragoon PS Plus Extra & Premium : le programme de février, et le retour surprise de The Legend of Dragoon

Comme on l'attendait, Sony a dévoilé la liste des jeux PlayStation Plus Extra & Premium qui débouleront sur le service le 21 février prochain, avec quelques beaux morceaux, la trilogie « Tokyo RPG Factory » (il y a des fans selon la légende), et même une surprise : le retour du RPG The Legend of Dragoon sur PS1. A défaut d'un remaster…



PlayStation Plus Extra & Premium :



- Horizon Forbidden West

- The Quarry

- Resident Evil 7

- Outriders

- Scarlet Nexus

- Borderlands 3

- Tekken 7

- Ace Combat 7

- Earth Defense Force 5

- Oninaki

- Lost Sphear

- I Am Setsuna

- The Forgotten City



PlayStation Plus Premium :



- The Legend of Dragoon (PS1)

- Wild Arms 2 (PS1)

- Harvest Moon (PS1)

- Destroy All Humans (PS4)