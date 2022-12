Microsoft dépose à son tour un brevet pour la mise en place de publicités in-game Microsoft dépose à son tour un brevet pour la mise en place de publicités in-game

Loin d'être le premier intéressé par cette tendance qui, soyons-honnêtes, finira par s'imposer un jour, Microsoft dépose à son tour un brevet sur la publicité in-game. Sans entrer dans les détails techniques, le principe serait simple : dès lors que le joueur est connecté en ligne, l'algorithme analyse les zones publicitaires possibles (les panneaux notamment, qui peuvent être présents n'importe où et pas seulement dans les jeux de courses ou de sport) et identifie les préférences du joueurs pour lui afficher du contenu ciblé via un « flux vidéo de recouvrement ».



Concrètement, cela veut par exemple dire que sur une zone publicitaire dédiée, un joueur hors-ligne ne verra pas la même chose que ceux connectés en ligne, et ce système permettrait ainsi l'ajout de publicités dites « non intrusives » (en gros éviter une grosse vidéo de pub dans la tronche avant de commencer à jouer).



Ce n'est évidemment qu'un simple brevet et c'est un tout autre travail pour la mise en place. Pour un jeu assez urbain en monde ouvert avec des panneaux publicitaires fictifs, ce serait évidemment plus facile que dans une simulation sportive où Microsoft n'aurait pas le droit de modifier des pubs sponsos bien réelles.



A voir mais dans tous les cas, cela fait directement écho aux envies pour le constructeur/éditeur de proposer un jour une nouvelle offre Game Pass moins chère, mais imposant des publicités en compensation.