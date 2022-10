Via Twitter, Phil Spencer commence à teaser la ''console'' Xbox xCloud

Même si la console Cloud Gaming développée en partenariat entre Tencent et Logitech intégrera nativement le xCloud de Microsoft, il ne faudra pas oublier que la firme de Redmond développe sa propre console « xCloud x Game Pass », et les choses avancent bien au point que Phil Spencer s'est de nouveau amusé à teaser la chose via une simple photo postée sur Twitter, de base pour les 25 ans deThe Verge a confirmé que le petit matos blanc en haut de la photo (de la taille d'une manette) est bien un prototype officiel de la console baptisée pour l'heure « Keystone », uniquement dédiée au Cloud Gaming et dont le hardware interne n'aura pour but que de limiter les risques de latence.