Armed Fantasia : avant le Kickstarter, Akifumi Kaneko avait proposé le jeu à Sony

Encore trop frais dans son développement pour avoir pu faire part de sa présence au TGS 2022,du créateur derefait rapidement parler de lui avec une interview de Akifumi Kaneko effectuée par Gematsu, où l'optimisme actuel autour du « Double Kickstarter » à succès cache un certain fatalisme de la réalité.Selon Kaneko, le financement participatif permet d'entrer directement en contact avec les joueurs pour comprendre ce qu'ils veulent, là où avec un éditeur… c'est un peu l'éditeur qui décide ce qui est bon ou ne l'est pas. Néanmoins, il est tout à fait normal d'avoir un mécène constant mais Kaneko est conscient de la difficulté aujourd'hui de vendre avec efficacité un J-RPG et s'il reconnaît que des représentants de l'ancienne formule commecrée la surprise coté ventes, c'est aussi parce qu'il s'agit de franchise implémentée sur le marché, et que c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir l'aval d'un éditeur pour une licence toute neuve.C'est ainsi qu'il avoue vu le passif () avoir approché Sony, plusieurs fois d'ailleurs, sans rien pouvoir obtenir :Espérons donc que la teamcomme celle deparviendront chacune à donner autant de qualité que les joueurs de confiance envers ce Double Kickstarter : il reste 10 jours de financement et sur les 700.000$ souhaités, nous en sommes à 1,5 million.