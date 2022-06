The Last of Us PART 1 sur PC et PlayStation 5 The Last of Us PART 1 sur PC et PlayStation 5

Il y a un mec chez Sony, on ne sait pas qui, qui a visiblement appuyé trop vite sur le bouton officialisant sur le site même de PlayStation que le remake de The Last of Us sur PlayStation 5 était bien une réalité.



Pas de précisions mais on repart avec deux éditions, la promesse d'améliorations graphiques, même chose pour le gameplay, et l'évidente confirmation que le titre intégrera aussi bien le jeu de base que l'extension.



RDV très vite pour le communiqué complet, avec ou sans confirmation de version PC.



UPDATE



- Le trailer a été leaké, avec officialisation du lancement le 2 septembre sur PS5 et PC !