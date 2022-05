La politique des DRM de Microsoft face à la dernière panne des serveurs Xbox La politique des DRM de Microsoft face à la dernière panne des serveurs Xbox

La politique de DRM sur Xbox pourrait passer crème si « tout se passait comme prévu ». Ce ne fut pas le cas ce week-end où les serveurs ont connu de gros couacs, plus précisément de vendredi soir à la nuit dernière, empêchant naturellement de s'adonner au online ou d'utiliser le xCloud, tout en affectant les jeux téléchargés Game Pass, mais pas que.



Car le gros problème des DRM Xbox, c'est parfois de réclamer en douce une validation online de x joueur pour un produit acheté en dématérialisé. Et quand les serveurs foirent ? Eh bien les joueurs se sont retrouvés avec l'erreur connue du « La personne qui a acheté le jeu doit se connecter », même pour des jeux solo sans la moindre connexion réclamée par un tiers.



De quoi provoquer la gronde des joueurs et de plusieurs personnalités du média, donc le boss de Kinda Funny qui invite Microsoft à modifier en urgence sa politique de DRM… avant de se faire tomber dessus par des associations de consommateurs ?