J.Schreier : Sony va fusionner le PS Plus et le PS Now, avec de nouveaux arguments

Face à l'augmentation en puissance du Game Pass, Sony ne pouvait éternellement rester les bras croisés et va, seulement les sources hautement renseignées de Jason Schreier, lancer aux alentours du printemps son propre service équivalent aussi bien sur PlayStation 4 que PlayStation 5, avec comme nom de code « Spartacus ».



Concrètement et à l'instar du Game Pass Ultimate, l'offre fusionnera les services PS Plus et PS Now et sera répartie en plusieurs niveaux (de plus en plus chers forcément) :



- Niveau 1 : Les avantages du PS Plus.

- Niveau 2 : Accès à un énorme catalogue PS4 et plusieurs titres PS5.

- Niveau 3 : Accès au catalogue old-school (PS1, PS2, PS3, PSP)



Alors deux détails :



- Toujours selon les sources de Schreier, Sony ne compterait pas non plus balancer des titres maisons Day One dans son service (ou probablement pas les plus gros) mais auraient les arguments pour quelque chose de très agressif.

- Le catalogue old-school devrait (forcément) se limiter au Cloud.