Naughty Dog : le projet multijoueur autonome sera bien dans l'univers de The Last of Us Naughty Dog : le projet multijoueur autonome sera bien dans l'univers de The Last of Us

Cela paraissait tellement obvious qu'on en a oublié que ce n'était même pas encore officiel, mais Naughty Dog a préféré confirmer pleinement que le fameux « projet multijoueur » en chantier dans ses studios fera bien partie de l'univers The Last of Us.



Le membre phare des PlayStation Studios en profite pour annoncer être en pleine vague de recrutement, que le projet (qui sera totalement autonome) progresse bien mais que la team dédiée a le temps de bien faire les choses, et qu'ils n'en diront pas plus jusqu'à ce que tout soit prêt. Ou disons dans un état suffisamment avancé.



Naughty Dog qui pour rappelle travailler en annexe sur la Uncharted : Legacy of Thieves Collection prévu début 2022 sur PlayStation 5 (et ensuite sur PC), aurait un remake du premier The Last of Us sera diverses rumeurs assez fiables, et aussi probablement un troisième épisode, du moins selon la volonté de Neil Druckmann.