[Rumeur] Wild a été enterré en secret [Rumeur] Wild a été enterré en secret

Cela ne serait pas très surprenant mais apprenez, du moins de la part des sources de Jeff Grubb, que la fameuse exclusivité PlayStation Wild serait enterrée à jamais, 7 ans après son annonce donc, et 4 ans après la publication de quelques visuels par Michel Ancel qui a depuis pris sa retraite du monde du JV.



Wild Sheep Studio peut néanmoins survivre à cela car, toujours selon Grubb et plus précisément ses indicateurs au sein du studio, l'équipe chercherait à rester ensemble pour travailler sur d'autres choses.