[Rumeur] Après quelques essais, la publicité pourrait bientôt arriver dans les jeux consoles [Rumeur] Après quelques essais, la publicité pourrait bientôt arriver dans les jeux consoles

On sentait la chose arriver et oui, ça va finir par arriver : avec quelques centaines de millions de joueurs à travers le monde, le marché des consoles représente une source très intéressante pour le marché de la publicité, déjà actif dans certains produits mobiles (notamment les F2P, et c'est assez logique) mais beaucoup plus discret ailleurs.



On se souvient par exemple d'une tentative d'Electronic Arts pour placer des publicités entre deux replays d'UFC 4, avant de faire machine-arrière, prétextant une erreur qui n'en était évidemment pas une.



Mais encore une fois, ça progresse dans l'ombre et selon un rapport fourni par le site spécialité Axios, la société marketing Simulmedia travaille sur une plate-forme publicitaire unique depuis un an (nommée PlayerWON) qui s'apprête d'ailleurs à être lancée concrètement auprès des intéressés. Plusieurs contrats sont déjà sur la table, et si tous ne sont pas connus, sont déjà sortis ceux de Hi-Rez (pour Smite) et, ô SURPRISE, celui d'Electronic Arts. Le but actuel est de lancer l'opération sur une douzaine de gros titres consoles (et PC on imagine) d'ici la fin de l'année.



« Théoriquement » (et gardons les guillemets), cela devrait pour l'heure s'attarder uniquement sur des jeux gratuits mais absolument rien n'empêche de voir des publicités diverses débouler un jour dans des titres dits premiums à 60/70/80€, donc des productions parfois susceptibles d'être gavés de micro-transactions (ou mini-DLC on va dire) et qui nous feraient alors le coup de « Regardez une ou plusieurs publicités pour débloquer un skin ou quelques piécettes in-game ».



A suivre donc, mais visiblement, on ne devrait plus tarder à en savoir davantage.