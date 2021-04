Finalement, le PlayStation Store va continuer de vivre sur les supports PS3 et PS Vita Finalement, le PlayStation Store va continuer de vivre sur les supports PS3 et PS Vita

Râler, hurler et pleurer (?), ça sert parfois à quelque chose et face à la levée de boucliers de la communauté, Sony a finalement décidé de faire marche-arrière sur la dernière grosse affaire du moment : réflexion faîte, le PlayStation Store va continuer de vivre sur PlayStation 3 et PlayStation Vita, et ce même pour les achats.



La mise à mort est en revanche définitive pour la petite PSP qui perdra l'accès au Store le 2 juillet comme initialement annoncé.