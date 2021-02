Cyberpunk 2077 : report de la prochaine MAJ Cyberpunk 2077 : report de la prochaine MAJ

Embourbé dans la problématique de son récent hack (et le développement sous Covid qui devient une routine), CD Projekt Red contacte le peuple pour signaler que la grosse MAJ 1.2 de Cyberpunk 2077 n'arrivera pas dans les temps, donc pas en février mais finalement pour la deuxième quinzaine de mars.



Les développeurs rappellent tout de même qu'il s'agira de la plus grosse MAJ depuis le lancement, avec de nombreuses améliorations et correctifs pour tenter de remettre le jeu sur de bons rails, et peut-être rendre les versions PS4/One plus acceptables.



Car on l'oublie, mais le jeu n'a toujours pas été remis en vente sur le PS Store.