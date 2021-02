Xenoblade Chronicles 2 connaît l'effet Smash Bros

L'annonce du duo Pyra/Mythra dansa un peu divisé (comme pour une bonne partie des DLC de toute façon) mais quoi qu'il arrive, les effets se ressentent immédiatement : il est rapporté par de nombreuses sources que le jeuest désormais en rupture de stock au Japon. Alors bien sûr, tout dépend du poids des stocks en question pour un titre qui a déjà 3 ans mais l'affaire reste bonne pour Nintendo, surtout qu'il est du coup tout à fait possible que de nouveaux intéressés se soient tout simplement tournés vers l'achat du jeu sur l'eShop.D'ailleurs il n'y a pas qu'au Japon que l'on remarque ce fait puisqu'aux USA, Amazon fait également part d'une rupture du produit et les autres revendeurs sur le site (qu'il soit pro ou particulier) profitent de l'instant : en occaz, c'est 90$ minimum tandis qu'une version neuve vous coûtera minimum 110$.Pour rappel,reste actuellement le plus gros succès de la série avec aux dernières nouvelles 2,05 millions de ventes.