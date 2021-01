Cyberpunk 2077 : les versions PlayStation 5 et Xbox Series attendront le second semestre 2021

Dans une longue vidéo publiée sur Twitter où l'on assiste aux excuses de circonstances de la part de CD Projekt Red sur l'état des versions PS4/One de(les responsables dédouanant en passant l'équipe de développement qui a fait ce qu'elle peut), on repart avec une petite information concernant le suivi.Car outre les deux gros patchs correctifs de ce début d'année (le premier dans une dizaine de jours) et l'arrivée de contenu bonus (et gratuit), une petite précision est tombée concernant la période de l'upgrade « Next Gen » (toujours gratuite) : ce ne sera malheureusement pas avant le second semestre 2021, si tout se passe bien.Patience donc, et sachez que les développeurs continuent de faire tout leur possible pour optimiser le jeu dans toutes les versions possibles, ce qui permettra peut-être son retour prochain sur le PlayStation Store.