Painkiller : une date (et un prix) pour le retour

Les plans sont signés pour le lancement du reboot deavec une sortie annoncée pour le 9 octobre (PC/PS5/XBS) et déjà deux éditions : la standard à 39,99€ et la Deluxe à 49,99€ dont le pass n'est fait que de skins d'armes et de personnages. Il en est d'ailleurs de même pour les bonus de précommandes avec deux packs (armes + persos) et un troisième si votre réservation concerne la version physique.Pour le reste, on rappelle que ce reboot proposera un peu la même chose que l'original, mais avec diverses améliorations, un système de capacités et surtout un mode coopération à 4 avec autant de personnages différents. Le jeu restera néanmoins jouable en solo.