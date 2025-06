Little Nightmares III : trailer, gameplay, date de sortie et un très joli bonus de précommande

Il y a eu beaucoup plus de choses à dire que prévu surmais on n'allait pas attendre demain matin pour aborder le plus important :, c'est pour le 10 octobre sur absolument tous les supports puisqu'une version Switch 2 s'est ajoutée à l'équation.Une nouvelle bande-annonce ainsi que dix minutes de gameplay sont proposées, tout comme la confirmation deen « demi shadow-drop », mais on va expliquer calmement.ÉDITION STANDARD (39,99€) :- Le jeu de base- Un pack de costumes offert à la précommande.offert également à la précommande.ÉDITION DELUXE (59,99€) :- La même chose que l'édition de base (tout comme les bonus de précos).- Un pack de costumes des deux premiers jeux.- Un Season Pass fait de 2 nouveaux chapitres et un pack de costumes.Le jeu sera également disponible en physique, avec deux collectors dont un exclusif à la boutique de Bandai Namco. Plus d'infos à venir.Enfin, à retenir également :sortira en octobre à l'achat seul. Le shadow-drop n'est disponible que pour ceux qui précommandent(uniquement PC/PS5/XBS).- Les réservations ne sont pas encore ouvertes sur Switch 2 dont on ne sait pas si le jeu sera également offert dessus.- La sériepèse aujourd'hui 20 millions de ventes.