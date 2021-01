Nintendo rachète Next Level Games Nintendo rachète Next Level Games

News très intéressante du matin même si cela ne changera pas grand-chose à la carrière du studio vu sa proximité depuis toujours avec la firme du plombier : Bloomberg rapporte que Nintendo a tranquillement effectué le rachat de Next Level Games.



Pour rappel, hormis quelques projets annexes dont une adaptation de Spider-Man en 2007 (« Allié ou Ennemi »), le développeur canadien a construit l'essentiel de son CV avec des partenariats dont :



- Mario Strikers (GameCube et Wii)

- Le retour réussi de Punch-Out sur Wii

- L'oublié Metroid Federation Force

- Et surtout les deux derniers Luigi's Mansion



Luigi's Mansion 3 qui a probablement dépassé les 8 millions de ventes grâce aux fêtes de fin d'année, ayant donc fait mieux que le deuxième épisode (lui-même s'étant mieux vendu que le tout premier).