Charts UK : les jeux PS5 les plus vendus au lancement + entrée de Hyrule Warriors Calamity Charts UK : les jeux PS5 les plus vendus au lancement + entrée de Hyrule Warriors Calamity

L'institut Gfk livre son habituel rapport UK qui n'a d'ailleurs rien d'habituel cette fois puisque marché par le lancement de la PlayStation 5 dont on n'a encore aucun chiffre si ce n'est qu'il s'agit « d'un des meilleurs lancements de l'histoire », et on attendra les données de Sony pour tirer le premier bilan.



En vrac, et sans compter le dématérialisé sauf quand précisé :



- Sur deux semaines (et sur deux supports), Miles Morales fait 57 % de moins que le premier Spider-Man sur une seule semaine (et un seul support).

- Assassin's Creed Valhalla fait trois fois plus de ventes dématérialisées que Odyssey.

- Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau fait un lancement sans commune mesure avec la version Switch du « premier » Hyrule Warriors (+324%), mais reste avant tout un Musô donc incapable de rivaliser avec les épisodes canoniques, pas même le petit remake graphique de A Link's Awakening (-24%).

- Les promos pré-Black Friday ont donné des boosts : +121 % pour FIFA 21, +149 % pour Watch Dogs Legion, +234 % pour Marvel's Avengers, +248 % pour Fallout 76...

- La Next Gen n'a pas sauvé DiRT 5 même s'il y a du mieux : le titre passe de la 38e à la 28e place.





Le top PlayStation 5 :



1) Marvel's Spider-Man : Miles Morales

2) Call of Duty : Black Ops – Cold War

3) Assassin's Creed Valhalla

4) Demon's Souls

5) Sackboy : A Big Adventure

6) Watch Dogs Legion

7) Godfall

8) Fortnite : The Last Laugh Bundle

9) DiRT 5

10) Mortal Kombat 11 Ultimate





Le top général :



1) Call of Duty : Black Ops – Cold War (+1)

2) FIFA 21 (+2)

3) Marvel's Spider-Man : Miles Morales (=)

4) Assassin's Creed Valhalla (-3)

5) Fortnite : The Last Laugh Bundle (New)

6) Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau (New)

7) Watch Dogs Legion (+3)

8) Animal Crossing : New Horizons (-3)

9) Mario Kart 8 Deluxe(-1)

10) Minecraft Switch (-1)