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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/03/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2187
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Wolverine : nouveaux détails
Les studios Sony


Interview de IGN, pour Wolverine

IGN : Le niveau de gore et de sang est extrême, ce qui, en tant que fan de Wolverine, est fantastique. Mais y a-t-il eu des hésitations quant à la violence, car on a déjà vu des versions de Wolverine destinées à toute la famille, qui visaient un public différent ? Ce serait génial d’en savoir plus sur la décision de se lancer et de faire un jeu classé « M » (pour adultes).

Mike Daly : Dès le lancement du projet, nous savions que la priorité absolue était de donner vie à l’univers de Wolverine. Et pas seulement ça, mais d’en faire l’univers ultime de Wolverine. Et quand on examine les facettes du personnage et toutes les aventures qu’il a vécues au cours de son histoire, il était clair que la violence en était un élément clé. Cela n’a donc jamais vraiment été remis en question, et cela a en quelque sorte été intégré dans notre façon de prendre des décisions dès le tout début. Nous savions donc que nous allions devoir mettre cela en avant dans le gameplay, le mettre entre vos mains en tant que joueur, en faire une partie intégrante de l’histoire.


Mais en même temps, chez Insomniac Games, nous voulons créer un univers réaliste où les événements sont crédibles. Nous ne voulions donc pas en faire trop. Nous voulions vraiment trouver le juste équilibre entre la meilleure représentation possible de Wolverine, ce qui répond aux attentes des fans, et ce qui rendra les combats à coups de griffes satisfaisants tout au long du jeu.

Voilà donc les éléments sur lesquels nous nous sommes basés pour nos réglages. Vous pouvez constater les résultats par vous-mêmes, car nous les avons intégrés à la bande-annonce. Je dirais que nous avons opté pour une violence sans concession. Nous savions que c'était indispensable pour atteindre notre objectif ultime. Et c'est grâce à cela que le gameplay reste aussi satisfaisant.

Cela dit, nous savons que ce n'est pas pour tout le monde. Et comme nous savions dès le début que cela allait constituer une part importante du jeu, nous avons également intégré une fonctionnalité d'accessibilité permettant de désactiver les effets gores. Elle est clairement intégrée au jeu de nombreuses façons différentes, et c'est donc une fonctionnalité nuancée qui permet de choisir très précisément ce que l'on montre, ce que l'on censure, en désactivant le sang et ce genre de choses, simplement pour rendre le jeu plus acceptable pour les personnes qui ne souhaitent pas vraiment vivre cette partie de l'expérience.




D'autres alliés

Il y a aussi d'autres alliés aux côtés desquels vous combattez. Nous avons dévoilé Sabretooth à la fin de cette vidéo. Dans ce jeu, Logan et Sabretooth font en réalité partie de la même équipe, mais leur relation d'alliance n'a rien à voir avec celle que vous entretenez avec Jean Grey. Logan et Sabretooth entretiennent une relation très compétitive. Alors que Jean Grey peut vous donner l'occasion de remporter un kill, lorsque Sabretooth combat à vos côtés, c'est plutôt comme si vous pensiez avoir un kill et qu'il se précipite pour vous le voler, et leurs joutes verbales pendant le combat font ressortir cette dynamique et rendent l'ensemble du combat plus amusant.




Récit et rythme du jeu

Ce à quoi vous pouvez vous attendre avec ce jeu, c'est que nous avons créé un récit dense, au rythme digne d'une bande dessinée, qui ressemble à des montagnes russes et qui vous tient en haleine du début à la fin. Et d'une manière générale, ce sont des événements majeurs et des rebondissements de l'intrigue qui vous guident à travers toutes ces missions. En ce sens, ce que vous avez vu dans la bande-annonce de gameplay était assez représentatif. Logan a une piste, il a une direction à suivre, mais c'est lui qui décide comment s'y prendre. Les zones proposent différents chemins que vous pouvez emprunter. La furtivité est facultative ; vous pouvez y avoir recours ou non, vous pouvez vous lancer directement dans le combat. Et vous pouvez fouiner dans les moindres recoins du monde pour trouver des objets ici et là, ainsi que du contenu optionnel et des objets à collectionner en cours de route.




Variété des environnement et leurs influences sur le rythme

Nous avons cherché à offrir une grande diversité dans l'ambiance des différents environnements que vous traversez. Cela modifie le rythme et la manière dont vous vous déplacez dans l'espace et explorez les lieux. Cela se traduit également par des styles de jeu variés : certains mettent davantage l'accent sur l'observation et la traversée, d'autres sur la recherche de personnages avec lesquels interagir, tandis que beaucoup consistent à traquer des ennemis et à les éliminer.
IGN - https://www.ign.com/articles/marvels-wolverine-the-big-interview-with-insomniac-on-sonys-unapologetically-violent-ps5-exclusive
    tags : wolverine insomniac ps5
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    neptonic, simbaverin
    posted the 06/03/2026 at 12:28 PM by jenicris
    comments (19)
    foxstep posted the 06/03/2026 at 12:39 PM
    Un bon jeu bien gore comme il faut en attendnat la trilogy GOW
    zboubi480 posted the 06/03/2026 at 12:40 PM
    Même pas une demie molle....ca va faire comme Spiderman : une grosse liscence Marvel mais un jeu vide et répétitif. Next
    neptonic posted the 06/03/2026 at 12:42 PM
    du lourd arrive sur ma PS5
    altendorf posted the 06/03/2026 at 12:46 PM
    Bien gore et violent comme attendu ! Juste un peu dommage de pas avoir du démembrement pour les finish.
    micheljackson posted the 06/03/2026 at 12:55 PM
    Je garde un très bon souvenir de celui qui était sorti sur Xbox360, j'espère qu'il sera au même niveau.
    solarr posted the 06/03/2026 at 12:58 PM
    "Il a gardé la moelle" . Ca sortira plus tard sur PC paraît-il ?
    altendorf posted the 06/03/2026 at 01:00 PM
    solarr Non.
    jenicris posted the 06/03/2026 at 01:02 PM
    solarr c'est fini les jeux solo Sony sur PC
    pcverso posted the 06/03/2026 at 01:06 PM
    solarr jusqu'au prochain changement de direction non ca restera exclu .
    kali posted the 06/03/2026 at 01:19 PM
    Le niveau de gore en question. Du sang auto-nettoyant.
    thelastone posted the 06/03/2026 at 01:33 PM
    Ce qu'aurait du être Gow niveau gore , bon je relance le 3 pour me défouler
    kinectical posted the 06/03/2026 at 01:52 PM
    kali l’habit qui se “régénère” avec Wolverine ma aussi fait rire
    redxiii102 posted the 06/03/2026 at 02:07 PM
    kinectical Tu veux finir le jeu avec la queue à l'air ?
    kali posted the 06/03/2026 at 02:31 PM
    kinectical
    guiguif posted the 06/03/2026 at 02:36 PM
    kinectical posted the 06/03/2026 at 03:27 PM
    redxiii102 l’habit peut etre endommager et avoir une limite au dommage aussi mais le fait qu’elle se répare quand tu te soigne ces assez ridicule
    rider288 posted the 06/03/2026 at 04:20 PM
    Je le prendrais, par contre je pense qu'Insomniac doit améliorer ou changer son moteur.

    Altendorf Je pense que ca y sera, mais en Option.
    solarr posted the 06/03/2026 at 04:59 PM
    altendorf jenicris pcverso tant mieux pour la PS5 alors. Sony prend la bonne direction.
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 06:37 PM
    rider288 Je pense aussi qu’il doivent l’améliorer. Le moteur. Pas la peine de la changer mais l’améliorer sûrement.
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