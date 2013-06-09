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Fairgames
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name : Fairgames
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Haven Entertainment Studios
genre : action
other versions : PC -
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 04/24/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Fairgame$ : des play-test pas vraiment rassurants
Les studios Sony


Selon des sources bien informées de Tom Henderson, le dernier test de jeu réalisé par Haven Studios sur une version pré-alpha de Fairgames peine à faire en sorte que les testeurs y trouvent du plaisir.

La semaine dernière, Haven Studios a organisé une nouvelle session de test sous le nom de code « espresso » pour Fairgames, mais selon les personnes impliquées, le jeu peine encore à trouver son côté ludique et a encore un long chemin à parcourir en termes de développement.

Comme mentionné dans un précédent rapport, le mode de jeu testé s'appelait « Cargo Heist », qui est essentiellement une expérience de type extraction où l'on se téléporte sur une carte, on pille, on force des coffres-forts, puis on s'extrait – je suppose que la seule particularité ici est qu'il y a également des réapparitions, ce qui enlève un peu de l'intensité propre à un jeu de tir de type extraction.

Des séquences de gameplay transmises à Insider Gaming, à condition qu'elles ne soient pas rendues publiques, montrent quatre équipes de trois joueurs en train de piller un immense manoir grâce à un système basé sur les classes. Le jeu rappelle quelque peu The Division ou Call of Duty par son style graphique et ses mouvements, avec des éléments de grappin et de course murale, mais l'aspect excessivement coloré de la bande-annonce de présentation semble avoir été considérablement atténué, au profit d'une palette de couleurs plus sobre.

Fairgames est en difficulté

Des captures d'écran du serveur Discord dédié aux tests du jeu ont révélé une avalanche de commentaires négatifs de la part des joueurs, qui critiquaient des aspects fondamentaux du jeu tels que les déplacements, les PNJ, le système de classes, et bien d'autres encore.

D'autres joueurs ont confié à Insider Gaming qu'ils avaient soit joué quelques parties avant d'abandonner, soit vu leurs coéquipiers quitter la partie en cours et ne plus revenir, car le jeu leur semblait inachevé ou ennuyeux.

Il semble qu’au minimum, Fairgames ait encore un long chemin à parcourir en matière de développement, et même si Tom ne veux jamais écarter un jeu avant d’y avoir joué, il se demande sincèrement quelle est la stratégie ici.

Marathon a prouvé à PlayStation que les jeux de tir d'extraction constituent un genre de niche et ne sont pas le prochain genre à plusieurs milliards de dollars qui permettra de concrétiser ses ambitions en matière de GaaS. Sans même parler de Den of Wolves de 10 Chambers qui, bien que son développement ait débuté en 2021, semble être un bien meilleur produit et comblera l'envie de forcer des coffres-forts chez beaucoup de joueurs.
Insider-gaming - https://insider-gaming.com/fairgames-struggles-to-find-fun/
    tags : sony haven ps5 fairgames
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    burningcrimson
    posted the 04/24/2026 at 07:02 PM by jenicris
    comments (19)
    supasaiyajin posted the 04/24/2026 at 07:26 PM
    Comme on dit, jamais 2 sans 3. Concord, puis Marathon, maintenant lui ou Horizon.
    jenicris posted the 04/24/2026 at 07:28 PM
    supasaiyajin Horizon ça sent le bide également
    ravyxxs posted the 04/24/2026 at 07:41 PM
    Ouais c'est chaud de se dire que le jeu que tu crées,n'est pas fun...au moins ils font des tests à des individuels et sortent pas le titre comme ça. C'est à se demander si ils ont fait ça pour Marathon.

    Ca devrait être la norme. Ce genre de jeu devrait crée un sentiment au joueur qu'il a besoin de sa dose de dopamine en sortant du taf à 18H
    aozora78 posted the 04/24/2026 at 07:44 PM
    Oh surprise
    xynot posted the 04/24/2026 at 07:46 PM
    Débranchez ça mdr
    cyr posted the 04/24/2026 at 08:01 PM
    Y a un mec qui a dit, qu'un jeux mauvais restera mauvais même si tu y passe du temps.

    Je crois que c'est Miyamoto.
    abookhouseboy posted the 04/24/2026 at 08:18 PM
    L'annonce du jeune n'avait suscité aucun enthousiasme, le jeu n'est pas attendu du tout et en plus on apprend que les tests internes sont calamiteux... c'est de la folie de continuer à financer cette chose.
    marcus62 posted the 04/24/2026 at 08:36 PM
    Ce sera très probablement le prochain jeu et studio PlayStation qui sera fermé.
    Si Bluepoint Games a été fermé et que le jeu multijoueur Faction 2 de The Last of Us a été annulé…

    La politique GAAS de PlayStation. Quel échec, quelle erreur…
    wickette posted the 04/24/2026 at 08:37 PM
    C'est fou de voir que c'est ce genre de jeux multi qui recoivent autant de financement mais pas un bon twisted metal, syphon filter ou juste quelque chose de marrant comme Helldivers 2.

    Je sais qu'ils ont annulé un twisted metal mais ils avaient demandé n'importe quoi, genre un battle royale ou quelque chose du genre...alors que la série marche plutôt bien aux US

    Horizon au niveau de sa D.A ou fairgame$ qui est une enième pale copie du heist extraction shooter...0 originalités.

    Franchement comment les gens derrière cette stratégie GaaS peuvent encore avoir autant d'influence malgré tous les echecs ?
    kenjushi posted the 04/24/2026 at 09:36 PM
    En tout cas celle qui aura réussi ce joli hold-up c'est notre chère Jade Raymond.

    Elle a réussi à monter un studio grâce à son nom, lancer un projet et dans la foulé se faire racheter par Sony pour financer son jeu et au final se barrer avant la fin du dev alors que les tests internes montre un jeu qui n'est pas amusant.
    taiko posted the 04/25/2026 at 05:41 AM
    Ils commencent à virer toutes leurs DA colorées de leurs jeux services
    jackfrost posted the 04/25/2026 at 05:58 AM
    Je ne vois même pas c'est quoi ce jeu. Rien que le nom, ça sent le flop.
    zanpa posted the 04/25/2026 at 06:01 AM
    Jade Raymond la mis grosse fraude du Jv !
    oreillesal posted the 04/25/2026 at 07:50 AM
    Les bides s'enchaînent et se ressemblent.
    foxstep posted the 04/25/2026 at 10:09 AM
    Autant au début y'avais moyen etre optimiste, mais dés que Jade Raymond s'est barré c'était acté, on comme la méta avec elle c'était pareil avec Ubi puis Stadia, Raymond est souvent le premier rat à quitter le navire coulant.
    fan2jeux posted the 04/25/2026 at 11:24 AM
    Il suffit d'un seul jeu sur les 10 Gaas pour que playstation soit content, probleme il y a 0 projet qui mord.

    Résultat: achat et vente de studio, perte de thune et surtout de temps de développement pour des studio de jeux solo.

    Merci Jim ryan, avec sa gueule de pedo ou d'alcolo, d'avoir bousiller toute la gen ps5. Parce que oui, la gen est bousillé
    mibugishiden posted the 04/25/2026 at 02:37 PM
    Fairgames le jeu anticapitaliste financé par des capitalistes, c'est pas beau ca ?

    Et un futur bide en vue.
    zboubi480 posted the 04/26/2026 at 08:39 PM
    3 jeux de suite
    bigflo posted the 04/27/2026 at 12:20 AM
    Déjà je croyais pas au jeu, même si ma curiosité m'a fait croire en un Payday like avec une autre approche, probablement mauvais mais potentiellement bon, au final c'est juste un extraction shooter insipide
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