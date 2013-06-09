Les studios Sony
Selon des sources bien informées de Tom Henderson, le dernier test de jeu réalisé par Haven Studios sur une version pré-alpha de Fairgames peine à faire en sorte que les testeurs y trouvent du plaisir.
La semaine dernière, Haven Studios a organisé une nouvelle session de test sous le nom de code « espresso » pour Fairgames, mais selon les personnes impliquées, le jeu peine encore à trouver son côté ludique et a encore un long chemin à parcourir en termes de développement.
Comme mentionné dans un précédent rapport, le mode de jeu testé s'appelait « Cargo Heist », qui est essentiellement une expérience de type extraction où l'on se téléporte sur une carte, on pille, on force des coffres-forts, puis on s'extrait – je suppose que la seule particularité ici est qu'il y a également des réapparitions, ce qui enlève un peu de l'intensité propre à un jeu de tir de type extraction.
Des séquences de gameplay transmises à Insider Gaming, à condition qu'elles ne soient pas rendues publiques, montrent quatre équipes de trois joueurs en train de piller un immense manoir grâce à un système basé sur les classes. Le jeu rappelle quelque peu The Division ou Call of Duty par son style graphique et ses mouvements, avec des éléments de grappin et de course murale, mais l'aspect excessivement coloré de la bande-annonce de présentation semble avoir été considérablement atténué, au profit d'une palette de couleurs plus sobre.
Fairgames est en difficulté
Des captures d'écran du serveur Discord dédié aux tests du jeu ont révélé une avalanche de commentaires négatifs de la part des joueurs, qui critiquaient des aspects fondamentaux du jeu tels que les déplacements, les PNJ, le système de classes, et bien d'autres encore.
D'autres joueurs ont confié à Insider Gaming qu'ils avaient soit joué quelques parties avant d'abandonner, soit vu leurs coéquipiers quitter la partie en cours et ne plus revenir, car le jeu leur semblait inachevé ou ennuyeux.
Il semble qu’au minimum, Fairgames ait encore un long chemin à parcourir en matière de développement, et même si Tom ne veux jamais écarter un jeu avant d’y avoir joué, il se demande sincèrement quelle est la stratégie ici.
Marathon a prouvé à PlayStation que les jeux de tir d'extraction constituent un genre de niche et ne sont pas le prochain genre à plusieurs milliards de dollars qui permettra de concrétiser ses ambitions en matière de GaaS. Sans même parler de Den of Wolves de 10 Chambers qui, bien que son développement ait débuté en 2021, semble être un bien meilleur produit et comblera l'envie de forcer des coffres-forts chez beaucoup de joueurs.
posted the 04/24/2026 at 07:02 PM by jenicris
Ca devrait être la norme. Ce genre de jeu devrait crée un sentiment au joueur qu'il a besoin de sa dose de dopamine en sortant du taf à 18H
Je crois que c'est Miyamoto.
Si Bluepoint Games a été fermé et que le jeu multijoueur Faction 2 de The Last of Us a été annulé…
La politique GAAS de PlayStation. Quel échec, quelle erreur…
Je sais qu'ils ont annulé un twisted metal mais ils avaient demandé n'importe quoi, genre un battle royale ou quelque chose du genre...alors que la série marche plutôt bien aux US
Horizon au niveau de sa D.A ou fairgame$ qui est une enième pale copie du heist extraction shooter...0 originalités.
Franchement comment les gens derrière cette stratégie GaaS peuvent encore avoir autant d'influence malgré tous les echecs ?
Elle a réussi à monter un studio grâce à son nom, lancer un projet et dans la foulé se faire racheter par Sony pour financer son jeu et au final se barrer avant la fin du dev alors que les tests internes montre un jeu qui n'est pas amusant.
Résultat: achat et vente de studio, perte de thune et surtout de temps de développement pour des studio de jeux solo.
Merci Jim ryan, avec sa gueule de pedo ou d'alcolo, d'avoir bousiller toute la gen ps5. Parce que oui, la gen est bousillé
Et un futur bide en vue.