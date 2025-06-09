Tests

Bon. Comme bien du monde, je gardais un œil attentif surcar si les jeux d’action ne manquent pas dans les projets asiatiques, il ne reste plus grand-chose lorsqu’on retire de l’équation chaque Souls et associés. C’est d’ailleurs le cas dans d’autres pays car du quatuor stars du genre, nous aurons bienpour la fin d’année tandis qu’il faudra patienter pour, probablement encore plus pour, et on n’a que peu d’espoir de voirrevenir à l’ancienne formule. Donc un nouveau jeu du genre, issu en plus d’une licence toute neuve, on ouvre les bras, mais quand même vachement longtemps vu que PlayStation a attendu le Day One pour lâcher les versions presses et chacun sait aujourd’hui pourquoi. Certains y voyaient lequ’on n’a jamais eu mais siavait osé pondre un tel truc, même les fans de Nomura en auraient arraché leurs fermetures-éclairs.est clairement une mauvaise blague, fruit d’un développement trop long, mal géré et parti de bien trop de promesses sans l’expérience qui va avec pour assurer un résultat ne serait-ce que convenable. Pourtant les bases sont là, celle d’un vrai jeu d’action donc, où le gameplay prime sur tout le reste en faisant fi de toute notion d’expérience, level-up et stats pour privilégier le skill et uniquement lui. Il n’y a certes rien d’original, et ça se contente de piocher un peu partout entre esquive (si possible parfaite), garde (si possible parfaite), une poignée d’armes qu’on peut interchanger à la volée pour agrémenter des combos jouant à fond sur le sens du rythme, celui de devoir marquer la pause pour ajouter un effet variable en fonction des compétences (à obtenir via plusieurs arbres, un par arme).Vous ajoutez des attaques spéciales (dont on ne peut évidemment en équiper qu’un nombre limité), des bonus grâce aux accessoires et runes sur vos armes dont on ne prêtera pas trop attention en première partie vu la simplicité du mode normal, et il en ressort quelque chose de très standard, potentiellement efficace, et dont l’une des rares originalités que j’ai pu retenir est de pouvoir stocker des attaques dash en multipliant les esquives parfaites sans être touché. Et encore, peut-être que ça s’est déjà vu ailleurs mais pour le coup, je laisse le bénéfice du doute. Les plus grands moments se retrouveront évidemment face aux boss et leurs nombreux pattern, là où l’on souffle déjà un peu plus face aux « ennemis plus gros que la moyenne » et l’habituelle mais de plus en plus fatigante jauge de stun que l’on peut heureusement contourner selon l’arme. Bref, du classique.Mais alors pourquoi c’est si moyen ? Parce que tout le reste s’est fait aspiré chaque parcelle d’âme.est une coquille vide, comme un prototype étiré sur une quinzaine d’heures où il manquerait tout le reste jusqu’aux bruitages abominables donnant l’impression de se battre d’un bout à l’autre avec une grosse branche. Les développeurs ont réussi à pondre un jeu mais ont oublié l’importance d’un directeur créatif, et il en ressort l’incarnation du jeu oubliable tant rien n’est fait pour que l’on se souvienne de lui (à part cette situation du pshiit suite à des années d’attente). Rien que la narration est une purge, écho des heures sombres deavec, celles de l’ode à l’inutilement compliqué par un déversement de termes chiants à retenir comme pour essayer de dire que notre scénario il est trop profond mais mec, on parle juste d’un croisement bâtard entre Noctis et Sasuke qui veut sauver le monde et sa sœur avec l’aide de plusieurs jolies gonzesses, et qui pour cela va affronter tout un tas de monstres dont « le méchant au design shonen le plus random de tous les temps » (et n’osez pas mettre les voix en anglais, n’osez surtout pas). Oui, ce scénario est juste le fantasme d’un geek de 12 ans.Et plus on avance, plus on s’enfonce dans un ennui pesant. Carn’a ni la finesse et la nervosité d’un, ni la brutalité d’un, ni la folie d’unet surtout pas la classe d’unest juste un jeu d’action qui nous fait affronter des grappes de monstres en baillant, sans jamais avoir la sensation d’incarner un personnage puissant, le tout dans un immense faux couloir agrémenté de temps à autre d’une chasse aux orbes sous chrono ou d’un puzzle digne des 3 premiers stages de Captain Toad (). Après avoir battu le gros boss, retour au Hub qui ressemble au secteur 7 de Midgar pour aller revoir les trois mêmes vendeurs refourguant des trucs dont on n’a aucune utilité au premier run comme dit plus haut. Tout cela prendra de l’importance une fois les difficultés supérieures débloquées et le Boss Rush qui va avec, mais à quoi bon insister davantage tant on a vu mieux sur quasiment tous les plans depuis peut-être deux décennies.