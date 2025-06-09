Conditions de test : effectué sur PlayStation 5 Pro, et m’a permis de tester la relativité du temps, quand 20h m’ont paru le triple.
Bon. Comme bien du monde, je gardais un œil attentif sur Lost Soul Aside car si les jeux d’action ne manquent pas dans les projets asiatiques, il ne reste plus grand-chose lorsqu’on retire de l’équation chaque Souls et associés. C’est d’ailleurs le cas dans d’autres pays car du quatuor stars du genre, nous aurons bien Ninja Gaiden 4 pour la fin d’année tandis qu’il faudra patienter pour Devil May Cry 6, probablement encore plus pour Bayonetta 4, et on n’a que peu d’espoir de voir God of War revenir à l’ancienne formule. Donc un nouveau jeu du genre, issu en plus d’une licence toute neuve, on ouvre les bras, mais quand même vachement longtemps vu que PlayStation a attendu le Day One pour lâcher les versions presses et chacun sait aujourd’hui pourquoi. Certains y voyaient le Versus XIII qu’on n’a jamais eu mais si Square Enix avait osé pondre un tel truc, même les fans de Nomura en auraient arraché leurs fermetures-éclairs.
Lost Soul Aside est clairement une mauvaise blague, fruit d’un développement trop long, mal géré et parti de bien trop de promesses sans l’expérience qui va avec pour assurer un résultat ne serait-ce que convenable. Pourtant les bases sont là, celle d’un vrai jeu d’action donc, où le gameplay prime sur tout le reste en faisant fi de toute notion d’expérience, level-up et stats pour privilégier le skill et uniquement lui. Il n’y a certes rien d’original, et ça se contente de piocher un peu partout entre esquive (si possible parfaite), garde (si possible parfaite), une poignée d’armes qu’on peut interchanger à la volée pour agrémenter des combos jouant à fond sur le sens du rythme, celui de devoir marquer la pause pour ajouter un effet variable en fonction des compétences (à obtenir via plusieurs arbres, un par arme).
Vous ajoutez des attaques spéciales (dont on ne peut évidemment en équiper qu’un nombre limité), des bonus grâce aux accessoires et runes sur vos armes dont on ne prêtera pas trop attention en première partie vu la simplicité du mode normal, et il en ressort quelque chose de très standard, potentiellement efficace, et dont l’une des rares originalités que j’ai pu retenir est de pouvoir stocker des attaques dash en multipliant les esquives parfaites sans être touché. Et encore, peut-être que ça s’est déjà vu ailleurs mais pour le coup, je laisse le bénéfice du doute. Les plus grands moments se retrouveront évidemment face aux boss et leurs nombreux pattern, là où l’on souffle déjà un peu plus face aux « ennemis plus gros que la moyenne » et l’habituelle mais de plus en plus fatigante jauge de stun que l’on peut heureusement contourner selon l’arme. Bref, du classique.
Mais alors pourquoi c’est si moyen ? Parce que tout le reste s’est fait aspiré chaque parcelle d’âme. Lost Soul Aside est une coquille vide, comme un prototype étiré sur une quinzaine d’heures où il manquerait tout le reste jusqu’aux bruitages abominables donnant l’impression de se battre d’un bout à l’autre avec une grosse branche. Les développeurs ont réussi à pondre un jeu mais ont oublié l’importance d’un directeur créatif, et il en ressort l’incarnation du jeu oubliable tant rien n’est fait pour que l’on se souvienne de lui (à part cette situation du pshiit suite à des années d’attente). Rien que la narration est une purge, écho des heures sombres de Square Enix avec FFXIII, celles de l’ode à l’inutilement compliqué par un déversement de termes chiants à retenir comme pour essayer de dire que notre scénario il est trop profond mais mec, on parle juste d’un croisement bâtard entre Noctis et Sasuke qui veut sauver le monde et sa sœur avec l’aide de plusieurs jolies gonzesses, et qui pour cela va affronter tout un tas de monstres dont « le méchant au design shonen le plus random de tous les temps » (et n’osez pas mettre les voix en anglais, n’osez surtout pas). Oui, ce scénario est juste le fantasme d’un geek de 12 ans.
Et plus on avance, plus on s’enfonce dans un ennui pesant. Car Lost Soul Aside n’a ni la finesse et la nervosité d’un Ninja Gaiden, ni la brutalité d’un God of War, ni la folie d’un Bayonetta et surtout pas la classe d’un Devil May Cry. Lost Soul Aside est juste un jeu d’action qui nous fait affronter des grappes de monstres en baillant, sans jamais avoir la sensation d’incarner un personnage puissant, le tout dans un immense faux couloir agrémenté de temps à autre d’une chasse aux orbes sous chrono ou d’un puzzle digne des 3 premiers stages de Captain Toad (fo réflaichirre). Après avoir battu le gros boss, retour au Hub qui ressemble au secteur 7 de Midgar pour aller revoir les trois mêmes vendeurs refourguant des trucs dont on n’a aucune utilité au premier run comme dit plus haut. Tout cela prendra de l’importance une fois les difficultés supérieures débloquées et le Boss Rush qui va avec, mais à quoi bon insister davantage tant on a vu mieux sur quasiment tous les plans depuis peut-être deux décennies.
Cette génération déçoit
La liste des points négatifs fait mal mais ça saute tellement aux yeux.
On pouvait déjà constater la majorité de ces défauts avec les trailers, j'ai l'impression d'avoir écrit en bonne partie le constat de ton test ya un mois suite aux derniers trailers
Mais oui, on dirait un jeu créé sous IA générative, le genre de jeu dans quelques années où tout le monde aura des doutes sur les méthodes de conception, le genre de jeu générique qui se fera massivement clasher pour ça. Bon ici, ça a déjà été le cas mais pour la médiocrité globale du jeu.
Donc IA ou non, ils devront redoubler d'efforts pour mettre de "l'âme" dans les jeux, des idées singulière, sinon ça passera de moins en moins, et ça sera rapidement catalogué de jeu sous IA générative et le bide est assuré.
Pour ce qui est du jeu, parmi tous les Playstation China Hero Project lancés (pas sûr du nom du bousin), fallait bien que l'un d'eux soit bancal, on ne pouvait pas avoir Black Myth Wukong qui se vendent à +20 millions d'exemplaires tous les ans.
Je préfère rattraper des jeux auxquels je voulaient vraiment jouer depuis le début de l'année.
Ca fait un moment que j'ai plus jouer à un jeu aussi peu captivant.
Un vrai test en toute impartialité dimanche soir, si Gamekyo ne plante pas évidement
Force aux possesseurs de cette console, allez, prochain jalon Ghost of Yotai, la patience est une vertu
J'en profite pour rappeler que JV.com, le site "référence" français, et aussi le plus "lisse", qui pratique le mieux la langue de bois dans notre pays lui a mis une liste longue d'un kilomètre de points négatifs
Tout en lui donnant un 12/20, et la bas c'est extrêmement bas, ca équivaut à un 3 ou 4 sur les rares sites exigeants
Et ta vidéo de LSA en 2016, c'est ouf comment c'était largement plus engageant à l'époque, et se dire que ce jeu malgré un dev qui a commencé il y a 10 ans, malgré la next gen entre temps, on est face à un énorme downgrade a tous les niveaux, techniquement d'abord, et aussi artistiquement.
Tout est devenu aseptisé, générique, alors qu'à l'époque ça avait clairement son charme.
On l'aurait pas sous les yeux que ça serait difficile à croire
51love Ouais enfin la video de 2016 c'etait pas jouable et ce n’était pas prévu que ça soit un vrai jeu à la base, juste une vidéo pour son portefolio.
Quand a JVC quand tu vois qu'ils parlent de Final Fantasy chinois, c'est sur que si ils ont noté un BTA avec les criteres d'un RPG...
D'autres jeux se sont faits clasher pour des downgrade, souvent plus léger, tout en étant au final de bons produits, vendus a leur bon prix, contrairement à celui ci.
Et quand on constate qu'il a même pas su profiter de tout ce temps de développement supplémentaire, de l'évolution hardware et des outils pour être au moins aussi charmant visuellement qu'à l'époque, quand il était dev par un seul mec
Déjà a l'époque sur le lien que tu as posté plusieurs membres font part de leur réserve, que c'était trop beau probablement pour être vrai.
C'était très légitime et l'histoire leur a donné raison.
une exclu n'est pas synonyme de chef d'oeuvre....
Surtout avoir eu le sentiment d'en avoir passer 60 heure.....respect
cyr Acheté et fini, j'attends de finir Cronos the New Dawn qui m'endors et je repars sur le NG+
Si le jeux m'accroche pas, ou me perd en route.....enfin ça c'est quand j'étais joueurs full boîte...n
Maintenant je fais bien attention. Et je fais rarement du Day one
Un jeu à oublié surout apres toutes années de dev' qui semblait sur le papier assez positif pour au final bouffer une merde pareil a ce tarif
Bah c'est perçu par tous les joueurs comme du downgrade, pour tous les jeux, il y a pas de raison que LSA fasse exception à cette règle.
Surtout que le rendu de l'époque, même s'il avait son charme, il a rien d inatteignable, c'est surtout le jeu actuel qui est honteux.
Et sans même parler du proto de 2016, en quelques secondes sur Google tu peux trouver des comparaisons sur des builds post 2020 vraiment pas flatteuse pour le rendu final, qui montre la régression technique et artistique.
51love Ouais bon après le rendu final il a été présenté dans les trailers depuis un moment, tout le monde était au courant.
Et ben si seulement..
Car quand j'ai évoqué à la vue des derniers trailers ce qui semblaient clocher avec le produit final, impressions qui se sont avérés, presque tout le monde semblait au courant le mois dernier oui, mais il y avait quand même quelques exceptions
Je citerai personne, mais des joueurs, enfin un surtout, qui se sont rattachés à l'origine du projet pour le défendre
Huh huh
Mais effectivement, si on est dans une évaluation comparative à ce que l’industrie propose en triple A, ça ne tient pas la dragée haute.
Par exemple quand Yooka Laylee est sorti, j'avais besoin à ce moment là d'un jeu qui proposait ce type d'expérience, fan de Banjo Kazooie, ça me manquait.
Je suis le premier à concéder que le jeu est très moyen, mais je l'ai bcp apprécié.
La réalité c'est qu'il y a un gros downgrade depuis 2021 et que la communication autour du jeu a été minimale jusqu'à ces dernières semaines.
Ya pas besoin d'avoir fait bac+10 en marketing pour comprendre les raisons.
Il doit aller au bout jusqu’à son test. A sa décharge il ne dit pas non plus que c’est un excellent jeu.
Le marché et la concurrence dicte le prix, Mario Kart est le leader dans son domaine, Nintendo abuse sur le prix c'est une chose, mais vu le succès commercial du jeu...
LSA c'est un BTA bas de gamme vendu au prix des plus grands.
T'as saisie l'énorme nuance ou?
Je suis d'accord pour dire que MKW est nul a chier (sans doute le pire MK pour moi) mais au moins c'est une licence connu et populaire.
Je justifie pas le mouv' de Nintendo là dessus, hein... Je suis le premier à dire que le prix est inadmissible. Mais quand tu veux proposer une licence que personne connait et que tu arrives avec ce résultat là, il faut s'étonner des notes et des avis négatifs que le jeu reçoit.
shao Après personne n'oblige à acheter à la sortie, la différence c'est que Sony baisse ses prix avec le temps, même sur les gros succès.
Oui, mais sauf que là, on parle de note. Un jeu sera noté par rapport à la qualité de son contenu et son prix de base. Si un jeu est vendu au même prix qu'un AAA à son lancement, alors il sera jugé en tant que tel. Les testeurs vont pas s'amuser à noter un jeu sur une potentiel baisse de prix dans le futur. Tu comprends bien que ça n'a pas de sens.
Sinon j'ai une dizaine d'heures de jeu donc je peux enfin juger un peu mieux : le jeu est effectivement plutot moyen. Pas pour ces doublages ou pour ses graphismes ou level design, mais je trouves que les boss manquent un peu de repartie. Le jeu est trop facile (en normal en tout cas) donc ca manque d'etudes de patern, suffit de foncer dans le tas et ca passe.
Ca reste sympa a jouer si on a rien d'autre a se mettre sous la dent ceci dit. Dommage que le scénario et les persos soient effectivement peu interessants.
Je vais quand meme le finir, pas sur que je fasse le platine (je platine la plupart de mes jeux)
On met pas 2/10 a un shoot them up arcade qui se fini en 30 mins car il vient de sortir à 40 ou 50 balles.
Après avoir test la démo je trouve pas que ça soit AUSSI mauvais que ce que je pensais.
Ayant aimé FFXVI je trouve le gameplay sympathique en vrai, juste qu'il y a un cruelle manque d'identité et de charisme dans l'univers et les persos.
Je suis pas d'accord. Un prix de lancement détermine la façon dont un éditeur estime son jeu. Si un jeu est proposer à un prix de lancement de 70 euro, alors l'éditeur estime que son jeu est égale à un jeu AAA.
Un test se base sur ce constat.
Ensuite, je doute qu'un shoot them up arcade qui se fini en 30 mins soit vendu à 50 balles mais soit... admettons que ça soit le cas. Cela, ne change rien à la qualité du jeu en question.
La durée de vie, c'est un aspect vraiment abstrait et propre à chacun. Oui peut-être qu'en ligne droite un shmup arcade se termine 30 chrono mais quid de la difficulté? De la rejouabilité? Du contenu annexe? Ect...
C'est pas parce qu'un jeu se termine vite que sa durée vie n'est pas conséquente.
Faut vraiment que tu murisses et que tu prennes de la hauteur dans les échanges, a chaque fois tu comprends pas ou tu fais mine de pas comprendre et tu niveles les propos vers le bas en partant dans des gros HS..
Ici je te parlais du marché et de la concurrence qui dicte le prix.
Et c'est vrai pour n'importe quel produit sur terre, tu positionnes pas ton produit sur le marché de la meme façon si tu es leader ou non, si tu as une forte concurrence ou non a l'instant T, point.
Il faut réussir à proposer la bonne offre pour ton produit.
J'ai tjs critiqué les 90€ du MSRP physique de MKW, au même titre que la plupart des joueurs, mais ce n'est pas le sujet, et il se vend.
D'ailleurs je doute qu'il y ait bcp de gens qui aient mis 90€.
Le jeu qu'il soit pris en bundle ou avec les différentes offres en physique, avait un cout certainement similaire au meilleur prix trouvable de LSA autour des 60€ ou un poil moins de ce que je constate, donc bon...
Sans compter qu'il contribue à la vente d'une console, par millions d'exemplaires, donc oui pour un Mario Kart, un GTA, ou d'autres titres qui ont une grande influence, bcp de joueurs sont prêts à faire des folies, et certaines entreprises peuvent être tentées d'en abuser, mais ça reste incomparable, c'est même l'extrême opposé avec un cas comme LSA.
shambala93 et quand bien même, libre a chacun de passer de super bons moments et considéré le jeu comme génial, ce n'est pas un problème.
Le soucis est plutôt quand tu ne fais pas preuve d'une honnêteté intellectuelle suffisante pour reconnaître les défauts du jeu, au delà de toute appréciation personnelle.
Et en passant, ne pas tolérer que les autres en disent du mal, et c'est ce qui peut se passer quand tu aimes un jeu de façon certainement déraisonnable avant meme sa sortie comme ici.
shao tout a fait d'accord. La comparaison avec un Shoot them up est ultra bancale, ou plus globalement avec les jeux arcades.
Bah si il se termine en 30 mins... une grosse partie des shoot arcade sont credit free. La jouabilité est la meme qu'ici puisqu'il ya un mode Hard et Extreme. Quand au contenu annexe dans un shoot, c'est assez rare
51love Mec, mec, mec... le jeu sors en plein gangbang, qu'il soit a 70 ou a 30 n'aurait rien changé. Au contraire Sony a bien fait de le mettre aussi cher pour capter les premiers acheteurs, le jeu n'ayant couté que 8Millions, il est sans doute pas loin d’être deja rentable.
Tous les jeux se vendent mal et l'arrivée de Silksong a fait encore plus de mal. De Shinobi à Hell is Us, à Cronos, même Gears c'est pas dingue a première vue. Le seul qui s'en sort c'est MGS Delta et c'est un remake graphique vendu full price.
Invoquer le calendrier et Silksong, mouais, ils croyaient déjà plus au jeu de toute façon.
Ya 3 mois t'étais convaincu que le jeu n'allait pas être un bide commercial, notamment grâce à la Chine, avec ta jurisprudence Stellar Blade.
Ya un mois tu défendais de façon déraisonnable les qualités du jeu et t'étais l'un des rares, on a vu ou ça nous a mené.
ya encore 10 jours, tu disais que le jeu était vendu a son bon prix, mais bon vu que t'as été bien seul à le dire sur Gamekyo t'as bien été obligé de nuancer certaines de tes croyances.
Là où je suis d'accord par contre, c'est que perdu po perdu, vallait mieux le mettre a 70 plutôt qu'à 30. C'est du foutage de gueule mais bon..
Après attention, sur Steam vu que plus personne n'est sur le jeu, ça a du demander des remboursements massivement.
J'ai déjà la réponse. Mais je digére pas sont avis sur donkey bananza.
Au moins, ça servira de leçon pour un éventuel prochain essai.
Désolé si je me mouille plus que certains et que parfois je me foire sur le succès ou non des jeux (bien plus que certains ici qui attendent que ça se passe avant de l'ouvrir), ptete que si LSA avait eu une meuf aux gros seins en guise de hero, son destin aurait été tout autre
Mais sinon je continuerais de défendre les qualités du jeu, je ne retournerai pas ma veste a cause des ventes ou des notes
Pas grave, il sera resté toute la semaine en premiere page des ventes sur le PSN, ya 2 jours il était même devant Gears sur le PSN FR.
Ça ne sera pas la première fois qu'un jeu se vend bien mieux sur PS que sur PC.
Bref, previens moi quand le jeu sera a 20euros, qu'on se cotise pour te l'acheter, que tu puisse apprendre a te faire un avis propre !
Mais j'ose suposé que toi, tu arrives a faire la différence entre la qualité d'un nier automata/stellar blade et la non qualité d'un lost soul aside, si tu les mets sur le même plan bein c'est sur que ca va être compliquer pour toi pour la suite
51love Ya 3 mois t'étais convaincu que le jeu n'allait pas être un bide commercial, notamment grâce à la Chine, avec ta jurisprudence Stellar Blade.
je rappelle qu'en plus stellar blade n'est pas un jeu chinois
Pour ce qui est de Stellar Blade, ma mémoire me joue des tours peut être, mais au delà que bcp aient critiqué Eve lors de l'annonce, et effectivement c'etait légitime, un personnage très cliché et inintéressant au possible au final, bah le jeu montrait des choses sympathiques et étaient attendu. Rien a voir avec LSA.
Le but d'un jeu arcade, c'est le scoring donc la nature même jeu pousse à la rejouabilité. Bien sur c'est pour un certain publique mais c'est aussi pour ça que c'est pas un genre qui vend des jeux par palettes.
Le premier était bien meilleur en son temps.
Dans tout les cas j'ai fait les 3 jeux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde
51love je te propose donc de relire les coms sous cette article, c'etait plus que divisé, même toi tu n’étais pas des plus convaincu
Spoiler : non.
Stellar Blade est réellement un bon jeu, dire qu'il s'est bien vendu uniquement pour le physique de son héroïne faut doser et faire preuve de mauvaise foi
D’ailleurs sa suite est bien meilleur et change de formule pour copier Donkey Kong Country/Tropical Freeze tout gardant son identité visuelle et en offrant une expérience indé solide sans prétention.
Faut savoir catégoriser chaque jeu avant de le juger car sinon on y appose des critères d’évaluation délirants.
Alors que LSA, j'ai dit il y a un mois que ça avait l'air médiocre a tous les niveaux, generique, sans indentite, que c'était trop cher, que ça sentait du coup le pétard mouillé et le bide commercial.
Pas tout a fait le même propos et pour le coup sur ces 2 jeux jai vu juste, ce qui est loin d'être toujours le cas.
Mais le plus important il est pas d'avoir raison, c'est déjà de respecter les impressions des autres, et ça t'as eu bcp de mal a accepter mes impressions sur LSA, un peu cocasse quand on voit l'avis des joueurs ajd
mrpopulus oui
Stellar Blade a un Gameplay solide, copie bien les Souls sur ses mécaniques de gameplay. Il est précis et graphiquement très beau mais ça s’arrête là.
Quand on regarde avec un peu de hauteur son scénario, sa narration, les dialogues et la caractérisation des personnages c’est souvent gênant et parfois juste plat ou sans profondeur (voire superficiel).
A cela s’ajoute un level design plat, avec de la plate-forme rudimentaire ou inintéressante. Tout comme les quêtes annexes.
Le personnage d’Eve est creux, sans cœur émotionnelle et ne renvoie rien en tant que protagoniste.
Donc outre sa plastique et son Gameplay, je ne vois pas en quoi il serait meilleur que LSA.
ravyxxs Ah mais j'ai toujours dit qu'il ne valait pas plus de 7-7.5/10, c'est a peine plus haut que sa moyenne meta, mais pour certains j'ai l'impression de parler d'un 9/10.
killia Ouais, autant j'ai adoré Stellar Blade, autant il partage de nombreux defauts en commun qui ont été étrangement occulté pour celui-ci.
Sans compter que Stellar Blade a de gros soucis d’équilibrage et que si tu fais un peu trop d'annexes, tu roules sur le jeu, là ou quelqu'un qui le fera en ligne droite se prendra un mur sur les deux derniers boss.
En plus, il a une bonne difficulté (malgré le pix abuse de fin) ce qui est déjà pas mal.
guiguif Euh même en faisant de l'annexe tu te prends un mur avec les 2 derniers boss
Si tu fais toutes les annexes et récup tout les upgrade de vie/mana possible en NG + la double résurrection via les canettes, tu les first try sans aucun problème.
Parce que tu défends l'indéfendable je pense, et Forspoken était pareil, même si je t'avais dis que j'avais aimé le design/combat des boss, ces deux jeux sont très moyen..
Parce que 7,5 c’est une bonne note alors que d’après la démo et les tests, ça vaut pas plus de 6 . C’est déjà bien correct 12/20.
Et justement en parlant d’annexes, elles sont peu ou pas scenarisé et essayent de copier Nier Automata avec son lore distillé au compte goute dans des notes/fichiers à collecter sans que cela ne soit bien écrit.
Bref la toile de fond ne tient pas.
mrpopulus ah mais l’ost est intouchable. Mais comme le scénario ne suffit pas pour faire un bon jeu, il en est de même du gameplay.
Tu peux trouver le lore/l’univers interessant mais très mal le mettre en valeur. Je citais Automata parce que dans le même genre, il réussi par sa narration environnementale à mettre en valeur son lore mais aussi par ses persos annexes.
Et honnêtement, je trouve que aucun perso fait sens dans l’univers. Le chara design jure beaucoup trop avec le propos du jeu. Être appelé « L’ange » à longueur de jeu sans avoir mérité ce titre, c’est mega bizarre.
Il n’est pas désagréable mais wow faut parfois se focus sur le gameplay pour ne pas trop voire ce qu’il y a de défectueux autour.
J'espere que les profs seront aussi sévères avec leurs gosses "Non Jean-Kevin, t'as eu que 16/20 t'es une merde. Tes camarades ont eu 18, toi t'es un raté."
Le problème comme d'habitude avec toi, c'est que tu passes ton temps à commenter les articles des autres à dire que c'est toi qui a raison, mais je vois rarement un test de ta part pour donner un avis sur un jeu. Tu préfères commenter les articles des autres pour leur expliquer qu'ils ont torts, alors que t'as même pas le courage de donner ton propre avis.
Donc si tu as vraiment fini le jeu, hésite pas à donner ton avis pour qu'on t'explique que tu as tort.
Et là on pourra critiquer comme tu le fais à chaque fois, à base de mauvaise foi, de coups bas et de digressions improbables, juste pour avoir raison. Parce que je serai curieux de voir ce que tu mets en négatifs sur ce jeu, alors que tout le monde s'accorde pour dire qu'à part le gameplay, y'a rien à sauver dans ce jeu, mais tu préfères faire des comparaisons hasardeuses avec d'autres jeux plutôt que d'argumenter sur le jeu lui-même.
Donc pour quelqu'un qui joue soit disant à tous les jeux qui sortent, qui finit soit disant tous les jeux du monde, pour un mec qui a la science infuse, tu donnes pas beaucoup d'avis en dehors de ton envie permanente de jouer le gros caid qui explique la vie aux autres sur chaque sujet.
Mais en parcourant ton blog, je vois que tu donnes ton avis sur des vieux rpg dont tout le monde s'en fout, c'est pas avec ca que tu va avoir du clash, et pour dire que DK bananza c'est pas terrible, c'est plus facile de taper sur un jeu quand on aime pas nintendo. D'ailleurs je me demande pourquoi tu as acheté la switch 2... Tu dois aimer te faire mal, ca expliquerait bien des choses sur ta manière de parler et vouloir montrer au monde que tu as raison et que les autres sont des cons finis.
Mais on le sait bien que tu ne changeras pas, que tu continueras à faire de la provoc gratuite 90% du temps sur les articles, et de temps en temps on peut avoir un début de discussion avec toi qui part pas dans un délire d'égo moi j'ai raison moi j'ai raison, mais ca devient rare avec toi.
Qui ne voyait pas la bouse se profiler ?
mais je vois rarement un test de ta part pour donner un avis sur un jeu.
Et pourtant, et pourtant...
Mais en parcourant ton blog, je vois que tu donnes ton avis sur des vieux rpg dont tout le monde s'en fout, c'est pas avec ca que tu va avoir du clash
Qu'est-ce que ça change que je donne mon avis en com ou sur un article ? Ça reviens au même vu que tout le monde me saute dessus Mais soit là demain vers minuit, t'auras ton article sur le jeu (si le site marche)
DK bananza c'est pas terrible, c'est plus facile de taper sur un jeu quand on aime pas nintendo.
Fun mais pas marquant = pas terrible, on a pas la même def de "pas terrible"
D'ailleurs je me demande pourquoi tu as acheté la switch 2...
Pour dégager l'autre avant qu'elle perde en valeur, avoir la possibilité de jouer a ma ludo Switch que je vais pas dégager avec et attendre MP4. Autre chose, commissaire ?
qui part pas dans un délire d'égo moi j'ai raison moi j'ai raison, mais ca devient rare avec toi. Mec tu viens littéralement de me chier un pavé parce que t'es pas content de mes avis, moi un type que tu connais pas, alors vient pas parler d'ego
J'invoque Suzukube pour le sauver et lui donner une seconde chance mais es ce que ces magasin existe dans son îles.
Par contre avoir des types qui n'ont pas touché au jeu venir me faire la morale alors qu'ils doivent aussi kiffer un tas de meta jaune sans l'avouer de peur de se faire démonter, bon...
Mais oui, on a tous nos petites pépites personnelles 'jaunes pisse". Et tu as raison, si tu kiffes, c'est le principal. Perso je m'en suis pris plein la tronche à l'époque avec FF Cristal Chronicle The Cristal Bearer, c'est mon petit bijou perso et je l'assume encore aujourd'hui !
Pour en revenir à LSA, c'est dommage quand même, le jeu partait avec belles intentions, mais le résultat n'est pas à la hauteur. Ca reste une petite équipe qui a peut-être visait trop haut. Et pas cool non plus de la part de PS de ne pas avoir pris en compte cette donnée dans le choix du tarif. A 50€ c'était le bon ajustement je trouve, surtout si les coûts de développement ne sont pas élevés. On souhaite aux développeurs bon courage pour la suite, en espérant qu'ils arrivent à rebondir.
Non non, c’est pas deconnant sachant que toute l’industrie surnote depuis bien longtemps. C’est comme le bac en France !
Certains ici disent qu’un jeu a 80% c’est déjà mitigé, c’est dire le lavage de cerveaux depuis des années.
C’est vrai que débattre sur un site communautaire est un peu étrange. C’est comme bouffer dans un restau, c’est suspect !
Je ne sais meme pas si on aura un 4. Moi meme fan de la licence je me demande si ca serait une bonne idée. Kamiya et pas mal d'autres membres clés de PG ne sont plus la. Et la fin de B3 laissait supposer que les aventures de Cereza étaient terminé et que l'avenir passerait par Viola. Personnage qui ne semble pas (du tout) faire l'unanimité.
La preuve même toi tu n'as pas pu t’empêcher de me coller alors que tu pourrais juste passer ton chemin, au fond t'es pareil
Ils n’ont rien compris au concept de site communautaire…
Certains ici disent qu’un jeu a 80% c’est déjà mitigé, c’est dire le lavage de cerveaux depuis des années.
Mais tellement...
ce qu'il faut voir, c'est qu'avec un meta autour des 60-65, t'es dans le bas du bas du panier des notes de la presse, genre 95% des jeux testés ont plus...
Et quand tu commences à comparer les avis/notes des joueurs serieux, pas dans le business, tu perds tres tres souvent bcp de points parce qu'ils mettent pas en moyenne des 15/20 aux jeux.
JV.com, 3000 jeux testés, 3% d'avis negatifs, une moyenne de 15/20 :
https://www.metacritic.com/publication/jeuxvideocom/
et les 4-5 sites qui ont donné une note a peu pres correct à LSA, ça fait froid dans le dos le niveau de complaisance global, prenons notamment gamersky, le site qui lui a donné sa meilleure note a l'heure actuelle, de 80/100 :
https://www.metacritic.com/publication/gamersky/
650 avis, 0% d'avis negatifs, 81 meta moyen
comment tu peux prendres au serieux des sites pareils...
8/10, c'est quoi, 1 jeu tous les 4 ou 5 des jeux que je fais, alors que j'applique deja un gros filtre en amont pour ne pas perdre de temps generalement sur les jeux moyens? et pour eux, c'est une moyenne
Le contraste avec Gamekult est saisissant :
https://www.metacritic.com/publication/gamekult/
19% d'avis negatifs, meta moyen de 60.
Alors on etait tous regulierement pas d'accord avec leurs avis, c'est normal, mais au moins, ils avaient le mérite de dire ce qu'ils pensent, avec bcp plus d’indépendance.
Donc l'un dans l'autre, ils ont leur crédibilité que la plupart n'ont pas.
t'était en forme ajd