Début juillet,avait déjà pris une tournure inattendue.À l’époque, il s’agissait d’une citation directe déposée par, avocate des parties civiles. Une initiative qui marquait la volonté de viser cette fois la direction, mais qui restait encore au stade procédural.On ne parle plus d’une hypothèse ou d’une procédure en attente, mais d’un procès inscrit au calendrier. Pour la première fois,Cette convocation vient combler le vide qui avait marqué le procès de juin.. L’impression dominante avait alors été celle d’un procès inachevé :L’accusation vise précisément ce décalage. Elle reproche à la direction d’avoir maintenu en poste, en connaissance de cause, des cadres signalés à plusieurs reprises pour des comportements abusifs. Une inaction devenue, selon les parties civiles, une complicité par inertie.. Une communication déjà entendue depuis 2020, et qui contraste avec les témoignages recueillis lors du premier procès, où l’omerta RH et le silence hiérarchique avaient été décrits comme systématiques.é. Non plus le procès de comportements individuels, mais celui d’une gouvernance. Et la question centrale, celle que la justice posera cette fois au plus haut niveau, reste inchangée :