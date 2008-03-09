profile
Ubisoft
15
Likers
name : Ubisoft
official website : http://www.ubisoft.fr
group information
Gaming Zone
215
Likes
Likers
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 08/23/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2848
visites since opening : 11400264
subscribers : 134
bloggers : 1
channel
all
Procès Ubisoft : le PDG Yves Guillemot officiellement appelé à comparaître
Actualité générale


Début juillet, l’affaire Ubisoft avait déjà pris une tournure inattendue. Quelques jours seulement après la condamnation de trois anciens cadres pour harcèlement moral et sexuel, une nouvelle procédure judiciaire était engagée contre Yves Guillemot, PDG et cofondateur du groupe, aux côtés de l’ex-DRH Marie Derain et d’Ubisoft en tant que personne morale. À l’époque, il s’agissait d’une citation directe déposée par Maude Beckers, avocate des parties civiles. Une initiative qui marquait la volonté de viser cette fois la direction, mais qui restait encore au stade procédural.

La différence, aujourd’hui, est majeure : la convocation est désormais officielle. Le tribunal correctionnel de Bobigny a fixé l’audience au 1er octobre 2025. On ne parle plus d’une hypothèse ou d’une procédure en attente, mais d’un procès inscrit au calendrier. Pour la première fois, la direction d’Ubisoft sera sommée de répondre directement aux accusations.

Cette convocation vient combler le vide qui avait marqué le procès de juin. Les trois anciens cadres avaient été condamnés à des peines de prison avec sursis, mais Ubisoft en tant qu’entreprise, Yves Guillemot et la DRH, pourtant régulièrement cités, étaient restés hors du box. L’impression dominante avait alors été celle d’un procès inachevé : sanctionner des individus, mais laisser le système intact.

L’accusation vise précisément ce décalage. Elle reproche à la direction d’avoir maintenu en poste, en connaissance de cause, des cadres signalés à plusieurs reprises pour des comportements abusifs. Une inaction devenue, selon les parties civiles, une complicité par inertie. En d’autres termes : ce ne sont plus seulement les abus qui sont jugés, mais le choix de les couvrir ou de les ignorer.

Ubisoft, de son côté, a confirmé la convocation auprès de ses salariés dans un mail interne, tout en réaffirmant sa volonté de “coopérer pleinement avec la justice”. Une communication déjà entendue depuis 2020, et qui contraste avec les témoignages recueillis lors du premier procès, où l’omerta RH et le silence hiérarchique avaient été décrits comme systématiques.

Le 1er octobre sera donc un moment clé. Non plus le procès de comportements individuels, mais celui d’une gouvernance. Et la question centrale, celle que la justice posera cette fois au plus haut niveau, reste inchangée : comment prétendre ignorer ce que toute l’entreprise murmurait ?
BFM Tech & Co - https://www.bfmtv.com/tech/gaming/affaire-de-harcelement-chez-ubisoft-le-pdg-yves-guillemot-convoque-devant-la-justice_AN-202508220570.html?at_brand=BFMTV&at_compte=techandco&at_plateforme=twitter&at_campaign=Fan_pages&at_medium=Community_Management
    tags :
    10
    Likes
    Who likes this ?
    thor, tripy73, darksly, oedipex, burningcrimson, plistter, iglooo, gankutsuou, toastinambour, adamjensen
    posted the 08/23/2025 at 01:46 PM by liquidus
    comments (22)
    darkxehanort94 posted the 08/23/2025 at 01:51 PM
    Il accusera jurement le Juge d'entre un Templier et pensera qu'un un Assassin quelqu'un viendra l'éliminer, l'Assasin préféra éliminer Guillemot ce qui prouvera une déchiqueture dans le tissu de notre Univers. .....

    Je retourne dormir.
    osiris67 posted the 08/23/2025 at 01:52 PM
    Il devrait aussi etre jugé pour avoir coulé un fleuron français ce gros fumier de vendu.
    thejoke posted the 08/23/2025 at 02:20 PM
    Suite à la vidéo d'Edward sur rayman, j'avais décidé de moi aussi finir rayman sur ps1 qui était dans mon armoire depuis des années. J'en ai chié mais c'était cool.
    Ca m'avait manqué de voir l'ancien logo d'ubisoft, c'était pareil à une époque pour moi que capcom ou nintendo. Mais là depuis plusieurs années, y'a rien qui va, et on commence à comprendre pourquoi
    nda posted the 08/23/2025 at 02:25 PM
    darkxehanort94 haha ton délire m'a bien fait sourire
    zampano posted the 08/23/2025 at 02:26 PM
    Il n’aura qu’à payer des micro transactions pendant la comparution pour qu’il s’en sorte plus facile. Il verra c’est plus fun.
    cyr posted the 08/23/2025 at 02:53 PM
    Alors, s'il étais au courant, c'est la moindre des choses...


    Mais pourquoi on a des articles qui vient accusé des gens connu (cauet, placard etc) mais quand le verdict rendu ne condamne pas , pratiquement rien n'est dit dans les journaux...


    Une accusations n'est pas un verdict....


    Suffit de voir le procès de Johnny deep avec Amber, enfin le résultat...50-50.

    Sauf que Johnny c'est fait jeter du cinéma en attendant.....


    Et il en est où le procès de PDD?

    Avec le nombre d'accusation, il doit avoir prid 5 ou 6 condamnation a perpétuité non?
    cyr posted the 08/23/2025 at 02:57 PM
    Plazza et non placard. Maudites IA correcteur automatique de m....
    adamjensen posted the 08/23/2025 at 03:20 PM
    Je me fais pas d'illusions, mais si ce pourri pouvait avoir ce qu'il mérite, ce serait cool.

    La Guillotine ou la Pendaison.
    Les deux options me vont.
    Quoique, la chaise électrique n'est pas mal non plus.
    fritesmayo76 posted the 08/23/2025 at 04:38 PM
    osiris67 Si on va la dessus la liste va être longue, Bonnell en tête
    drybowser posted the 08/23/2025 at 04:39 PM
    Ce qui est beau c'est que personne ne va s intéresser a Michel Ancel , le mec s'est barré pile au moment de la révélation des faits de harcèlement , quittant du jour au lendemain la compagnie , en plein dev de BGE2 , on pas faire plus clair comme fuite ...
    tokito posted the 08/23/2025 at 04:41 PM
    Bien, il a tout fait pour y échapper et trouver des lampistes
    altendorf posted the 08/23/2025 at 04:46 PM
    Attention à tes fesses Yves.

    drybowser Et oui, il s'est barré au bon moment.
    kikoo31 posted the 08/23/2025 at 04:57 PM
    cyr tu peux editer ton texte en supprimant ton message
    nigel posted the 08/23/2025 at 07:31 PM
    Drôle de timing, quand tu sais que plusieurs directeur toxiques qui avaient été mis au placard (mais pas viré) à Ubisoft Montréal viennent de reprendre leur poste de directeur tout récemment...
    keiku posted the 08/23/2025 at 08:21 PM
    les actions boursières de la société ne sont plus assez haute pour proteger le patron...
    bennj posted the 08/23/2025 at 08:38 PM
    Bonne nouvelle.
    bennj posted the 08/23/2025 at 08:44 PM
    cyr ben ouais et pourquoi lorsque des personnes sont condamnées elles ont le droit de faire le tour des plateaux de tv pour se repentir (Bedos) et qu'on invite jamais les victimes ?

    Et tu parles de Stéphane Plaza ? Celui qui a été condamné ? "Le 18 février 2025, Stéphane Plaza est condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violences habituelles par concubin."?
    gankutsuou posted the 08/23/2025 at 08:50 PM
    Très bonne nouvelle ! En espérant une peine à la hauteur pour ne pas que ce genre d’attitude d’autruche perdure ou commence ailleurs.
    cyr posted the 08/23/2025 at 09:21 PM
    bennj tu parle a un mec qui a etais au assise en qualité de victime collatéral.

    En France, il y a pas de justice. Même un terroriste apres 40 ans, on le libère......


    Les victimes on cherche a minimiser leur agressions et autre.

    Tu sais quand la procureur général a la fin du procès aux assise me demande ce que je pensais de la décision, j'ai rien dit, car si je devais dire le fond de ma pensée c'est moi qui aurais finis en prison....

    Aucune indemnité, tu peut faire tous ce que tu veux, tu sera pas tenu de rembourser, dédommagé etc.


    Mais ce que j'ai dit au début, quand les accusé sont déclaré innocent, il y pas le même traitement.

    Et les journaux, il devrait attendre avant d'essayer de manipuler l'opinion.

    Quand c'est parole contre parole. Bien sûr si il y a des enregistrement video, témoins, preuve adn, la par contre les media ils peuvent faire ce qu'il veulent.



    Et perso, je serais pour, que tous le monde soit fiché. Avec l'adn. Empreinte.
    mrvince posted the 08/24/2025 at 07:47 AM
    Beaucoup trop puissant. il prendra du sursis comme les autres. et encore. une petite amende. Et ils vont soit disant lui enlever la présidence du groupe pour le planquer a un autre post. On connait la chanson.
    metroidvania posted the 08/24/2025 at 10:14 AM
    Il va avoir un petit avertissement. Tu recommences pas mon petit, allez rentre a la maison bisou
    cail2 posted the 08/24/2025 at 10:36 AM
    mrvince
    Les seuls à pouvoir lui enlever la présidence est le Conseil d'Administration d'Ubisoft et les actionnaires s'en battent probablement de ces problèmes, surtout qu'un comité sur la Diversité et l'Inclusion a été créé à Ubi depuis ce scandale.
    Donc sa défense se résumera à "Je savais rien mais quand j'ai su j'ai immédiatement prit des mesures". Fin du procès.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo