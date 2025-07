Actualité générale

un remake de Dragon Quest VII : Fragments of the Forgotten Past

Selon des documents internes consultés par le site. Bien que l’information n’ait pas encore été confirmée officiellement, plusieurs éléments suggèrent un projet concret et d’envergure.La mention explicite de remake dans les fichiers internes constitue un point central :utilise ce terme avec parcimonie, généralement réservé à des relectures ambitieuses impliquant des modifications substantielles de gameplay, de structure ou de direction artistique, bien au delà d’un simple remaster ou d’un portage visuel., celle ci restait fidèle à la base PlayStation. Le projet évoqué ici semble aller bien plus loin,, salué pour son respect de l’original couplé à une refonte visuelle marquante.Toujours d’après. Un court teaser, uniquement destiné à un usage interne, aurait déjà été produit, montrant simplement le logo du jeu dans une ambiance sobre et nuageuse.En attendant une confirmation officielle, cette rumeur s’inscrit dans. Si elle se concrétise, cette nouvelle version depourrait donner une seconde vie à l’un des épisodes les plus vastes, mais aussi les plus sous estimés de la série.: labyrinthique, bavard, profondément narratif, et porté par une structure éclatée en dizaines d’arcs indépendants. Longtemps perçu comme exigeant, voire hermétique, il incarne aussi une époque où les jeux de rôle japonais privilégiaient la densité, la lenteur assumée et l’accumulation de récits humains plutôt que l’instantanéité du spectaculaire.Si remake il y a, il ne s’agira donc pas seulement de raviver un classique, mais bien de réconcilier une œuvre à la fois vénérée et redoutée avec une nouvelle génération de joueurs.