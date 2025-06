Actualité générale

UP : IO Interactive va organiser son tout premier showcase dans la nuit du 6 au 7 Juin 2025. L’occasion d’en voir plus sur MindsEye, et surtout la promesse de voir 007: First Light, leur projet James Bond qui reste encore très mystérieux. Bon, faut juste être debout à 3h du matin. Parfait pour les insomniaques et les fans très motivés.





UP 2: Sony décide enfin de sortir de sa grotte : un State of Play est prévu demain à 23h. 40 minutes. On nous promet du contenu. On s’attend à des trailers. Vu la récente débandade autour de Marathon, ce serait bien qu’ils montrent aussi autre chose. Un vrai projet qui donne envie, un truc solide, une claque.





et probablement lui seul. Deux heures de trailers, de superlatifs abusifs et dehurlés toutes les cinq minutes, histoire de rappeler que c’est le moment le plus important de votre vie de joueur, même si vous allez tout oublier en allant vous coucher.Franchement, cette année, soyons honnêtes : personne n’en a grand chose à foutre entre ça et. Résultat, l'événement fait un peu tapisserie pendant que tout le monde attend surtout de voir siva encore réussir à vendre du hardware avec une exclue et deux Zelda remastérisés.Soyons réalistes, vous allez peut être mater la conférence d’ouverture en scrollant Twitter, puis vous passerez directement à la compilation YouTube de 5 minutes avec "tout ce qu’il fallait retenir". Et encore, on est large. Qui a envie de subir douze conférences pleines de cinématiques pour des jeux oubliés dans deux jours ?. On sait,, mais c’est plutôt du côté de Xbox et du mystérieuxqu’on attend quelque chose. Enfin, sine décide pas de simplement lâcher un énième teaser cryptique avec un bébé en orbite autour de Saturne.Chezjustement, c’est peut être là que ça devient intéressant, ou pas. On aimerait enfin voir à quoi ressemblent. Et pourquoi pas quelques nouvelles cartouches, histoire de raviver un peu la flamme ?Autre curiosité amusante cette année :. Vu que maintenant mêmel’annonce ouvertement, ça risque de devenir une habitude.Quant à l’éternel espoir des gamers nostalgiques :Sine le sort pas cette fois-ci, on va définitivement classer l’affaire à côté des OVNI et du monstre du Loch Ness.Bref courage à ceux qui vont suivre tout ça en direct. Et pour les autres, rendez vous sur le site où vous pourrez compter sur la présence du divin chauve pour relayer toutes les annonces.