C'est en révélant leur nouveau logo que Sony Bend nous apprend cela:Donc une nouvelle IP avec un un open world façon Days Gone, incluant du multi (donc sûrement également un mode solo).

Nous travaillons actuellement sur une nouvelle IP qui inclut le multijoueur et s'appuie sur les systèmes open world de Days Gone, mais vous apporte un tout nouveau monde que nous sommes extrêmement impatients de créer pour vous. Nous sommes impatients de vous le révéler le moment venu.

posted the 06/07/2022 at 07:54 PM by jenicris