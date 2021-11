Certaines des machines rencontrées au cours des événements d’Horizon Zero Dawn seront également présentes dans la suite du jeu, Horizon Forbidden West. Parmi celles-ci figurent notamment les Veilleurs : similaires à de petits théropodes, ces robots protègent généralement des troupeaux d’autres machines et patrouillent à la recherche de menaces potentielles. On peut aussi évoquer les Carapateurs, des monstres rappelant des crocodiles. Créés à l’origine pour purifier l’eau, ils sont devenus agressifs à la suite du Dysfonctionnement.



L’Ouest prohibé regorge également de nouveaux dangers. Dans la bande-annonce de gameplay d’Horizon Forbidden West, Aloy en croise quelques-uns, dont l’agile Galop-griffe et le redoutable Frappe-défense, proche du mammouth. Bien sûr, elle aura l’occasion de combattre, de monter ou de fuir bien d’autres machines, alors soyez prêts à affronter toutes les menaces de ces terres indomptées avec elle.

Blake Politeski, concepteur principal des machines, travaille chez Guerrilla depuis la création des premières machines au tout début du développement d’Horizon Zero Dawn. En coopération avec Maxim Fleury, infographiste principal des éléments, il a travaillé avec leurs équipes sur de nouveaux ajouts géniaux pour la suite du jeu:

« Nous allons pouvoir explorer une nouvelle région du monde d’Horizon », raconte Blake. « Il était passionnant de réfléchir au type de machines qui allaient vivre dans les différentes zones écologiques et à la façon dont elles interagiraient les unes avec les autres ainsi qu’avec leur environnement et, bien sûr, avec les humains. Les machines sont un peu les gardiennes de ce monde, la façon dont elles accomplissent leur tâche et la façon dont les joueurs peuvent tirer parti de leur comportement a toujours été un aspect fascinant. »



« Pendant le développement d’Horizon Zero Dawn, on avait des tas d’idées. Bien sûr, on n’a pas pu tout mettre dans le premier jeu, mais Horizon Forbidden West nous permet d’associer certaines idées jusqu’à présent irréalisables à de nouveaux concepts intéressants ! »



Maxime poursuit : « L’équipe de Blake nous fournit un document de conception qui décrit l’aspect général de la machine, le type de composants (interactifs) qu’elle comporte et les attaques qu’elle peut faire. Il y a aussi des dessins très détaillés qui complètent ces informations, mais la véritable conception visuelle est assurée par l’équipe Armes & robots. »



«Les infographistes concepts créent alors un concept 3D qui est soumis à plusieurs évaluations des responsables de l’infographie ainsi que des équipes chargées de la conception du jeu, de l’animation et de l’infographique technique, jusqu’à ce que nous soyons tous satisfaits. On crée ensuite le squelette et on anime le modèle pour voir si tout fonctionne comme prévu, puis les modélisateurs de l’équipe Armes & robots travaillent dessus et remplacent le modèle temporaire par un modèle abouti avec tous les détails. Après quelques allers-retours dans les différentes équipes, le modèle est entièrement animé, peint, texturisé et réévalué avant d’être intégré au jeu à la place du modèle temporaire. Le processus de développement de chaque machine prend beaucoup de temps ! »

Avec plus de 25 machines différentes dans Horizon Zero Dawn, il n’a pas été simple de toutes les finaliser.

« Dans le premier jeu, on a dû créer la base », raconte Blake, « alors on a commencé par définir les différents rôles. Le Veilleur est une sorte de caméra de sécurité, le Ravageur est un soldat, etc. Une fois les rôles fondamentaux établis, on a pu s’en servir pour associer les concepts de robots à des capacités et fonctionnalités uniques et, bien sûr, à des armes et attaques classes. »



« On continue d’enrichir ce catalogue avec Horizon Forbidden West. On savait par exemple qu’on voulait une machine volante un peu plus grande que l’Étincelle, ce qui a donné l’Aile-d’hélion, mais il lui fallait une place et un rôle dans le monde. On a étudié plusieurs reptiles volants et oiseaux primitifs pour s’en inspirer, et on a imaginé le concept des ailes qui récupèrent l’énergie solaire par beau temps. C’est ce qui a donné une dynamique de jeu intéressante : les Ailes-d’hélion sont vulnérables lorsqu’elles collectent de l’énergie solaire, mais aussi plus attentives aux prédateurs potentiels dans cet état passif. »



« Ce type de comportement unique est une base que l’on développe lors de l’élaboration du rôle des machines dans l’univers. On essaie toujours de faire en sorte que les machines soient connectées et qu’elles aient un but supérieur afin que l’ensemble du système, de l’écosystème des machines, soit en harmonie. Comme dans le monde réel ! »

La création d’un univers authentique a toujours été l’objectif principal de Guerrilla, et ça inclut la création des machines authentiques qui peuplent l’univers d’Horizon.

« Le langage de conception mis au point avec Horizon Zero Dawn est toujours essentiel pour nous », explique Maxim. « Mais nous essayons aussi de rendre les machines différentes et uniques, pour approfondir le monde dans lequel évolueront nos joueurs. Les machines d’Horizon Forbidden West ont beaucoup plus de fonctionnalités, ce qui est compliqué du point de vue conception, mais devrait offrir aux joueurs une expérience unique à chaque rencontre. »

Certaines de ces nouveautés (mouvement de combats et capacités d'Aloy) se révéleront très utiles face à ces machines plus robustes, plus rapides et plus dangereuses.

« Aloy bénéficie de nombreux types d’armes et de munitions inédits dont elle aura besoin pour vaincre les différentes machines ! », précise Maxim. « Sans vouloir vous gâcher la surprise, il y a plusieurs façons de vaincre chaque machine. On a essayé de le mettre en évidence au niveau de la conception des machines, et des textures spécifiques indiquent les points faibles ou les composants interactifs. Vous allez devoir bien étudier chaque machine pour découvrir les différentes façons de l’affronter. »



Blake ajoute : De nombreuses machines ont plusieurs armes et comportements qui peuvent être exploités à votre avantage. Il ne s’agira pas seulement de détacher des pièces pour les utiliser, certaines machines peuvent avoir des phases passives pendant lesquelles le joueur pourra les approcher discrètement. Si une machine extrait des ressources dans le sol, par exemple, elle soulèvera beaucoup de poussière. Aloy pourra s’en servir pour s’approcher en restant invisible. »



« Les machines d’Horizon Forbidden West sont plus mobiles à tous points de vue : elles sautent, nagent, s’accrochent aux parois… Aloy va donc devoir s’adapter, et elle bénéficiera de nouvelles mécaniques de mouvements pour l’y aider. On se concentre aussi davantage sur la capacité d’Aloy à analyser et à prévoir un affrontement à l’avance, ainsi que sur ses possibilités de fuite si tout ne se déroule pas comme prévu. »

Les actions comme l’escalade ou l’utilisation d’une bombe fumigène pour s’enfuir peuvent offrir un avantage à Aloy pendant un combat contre une machine, mais les mécaniques du joueur ne sont pas les seules à avoir été améliorées. Bien que les machines de l’Ouest prohibé soient plus dangereuses, les joueurs peuvent comprendre leur comportement et prévoir leurs mouvements grâce à des indices audio. Une machine peut par exemple émettre un son spécifique quand elle est passive, alerte les autres ou prépare une attaque. Pour la version PlayStation®5 du jeu, l’audio 3D rendra cette fonctionnalité encore plus précise. Combinée à un appareil compatible comme un casque stéréo (analogique ou USB), elle offrira une conscience de la situation optimale au sein d’un vaste univers.

Dans la bande-annonce de gameplay d’Horizon Forbidden West, Aloy affronte l’un des plus gros ennemis que nous avons vus jusque-là : un Frappe-défense. Cette machine impressionnante est également incroyablement difficile à vaincre.

« Le Frappe-défense est basé sur un mammouth, avec des éléments empruntés aux éléphants de guerre issus de l’histoire et du cinéma. Il bénéficie de nombreuses attaques différentes et d’un corps couvert de nombreuses armes. En plus de ses défenses qu’il utilise pour les attaques rapprochées, il a à sa disposition tout un arsenal élémental. Celui qu’on voit dans la vidéo est contrôlé par une faction tenakth rebelle, mais vous pouvez aussi les trouver à l’état sauvage », explique Maxim.



« Il me fait penser à un mélange entre un éléphant de guerre et une de ces énormes tours de siège que l’on utilisait au Moyen-Âge pour attaquer les forteresses : difficiles à détruire, lentes et très puissantes », se souvient Blake. « C’est ce qui nous a donné l’idée du Frappe-défense, une machine lourdement armée mais lente, et presque indestructible. Dans Horizon Forbidden West, les factions humaines ennemies peuvent contrôler les machines, il semblait donc logique de les associer à ce monstre pour créer notre propre « éléphant de guerre », équipé d’une plateforme depuis laquelle les humains peuvent tirer sur Aloy. »



« Pour en revenir à l’écosystème des machines, celle-ci a été créée pour garantir l’équilibre sur la Terre et veiller à ce que les humains ne détruisent pas une nouvelle fois la vie. Les Frappe-défenses ont été conçus comme des machines de combat : ils protègent les autres types de machines pour qu’elles puissent faire ce pour quoi elles ont été créées sans être gênées par les humains. »

Blake et Maxim s’accordent à dire que le Frappe-défense est l’un des ennemis les plus redoutables du jeu et nécessite une préparation approfondie pour être vaincu.

« Nous vous conseillons d’utiliser des pièges, ainsi que l’attracteur. Bien qu’il soit lent, il peut atteindre une vitesse qui lui permet de piétiner Aloy, alors préparez-vous à esquiver. Pour finir, méfiez-vous de sa trompe lance-flammes… »

Bien que la plupart des machines soient prêtes à en découdre, elles sont également essentielles à l’univers d’Horizon et certaines peuvent aider Aloy au cours de son périple. Les Grands-cous, par exemple, ne sont pas agressifs et permettent même à Aloy d’obtenir des informations sur son environnement en les piratant !

« Comme dans Horizon Zero Dawn, Aloy peut pirater des machines afin qu’elles se battent à ses côtés », explique Maxim. « Cette fois, nous avons ajouté d’autres machines à découvrir et à monter. Vous avez pu la voir sur un Galop-griffe dans la bande-annonce de gameplay. »



Blake ajoute : « Certaines machines peuvent aussi aider Aloy sans le vouloir. Si une machine recherche certaines ressources dont Aloy a besoin, elle peut vous guider jusqu’à une réserve si vous l’observez bien. Grâce au piratage, Aloy peut désormais contrôler dans une certaine mesure le comportement d’une machine en la paramétrant en mode offensif ou défensif. »

Les équipes de Guerrilla ont particulièrement hâte de découvrir quelles machines plairont le plus aux joueurs. Bien sûr, nous avons nos propres préférences : pour Maxim, c’est le Gueule-d’orage !

« C’était la première machine dont j’ai vu une illustration de concept pour Horizon Zero Dawn, alors elle a une place à part dans mon cœur », se souvient-il. « J’adore sa conception et son style. Dans Horizon Forbidden West, paradoxalement, c’est le Tunnelier que je préfère. Ces petites machines agiles peuvent vite prendre le dessus si vous ne vous méfiez pas. »



Et pour Blake ? « L’Oiseau-tempête. C’est l’une des premières qu’on a créées, et on a essayé d’imaginer ce que pouvait être cette machine. Quand je l’ai présentée à un collègue, j’imaginais un aigle combiné avec un avion de combat, mais avec l’aspect élémental des décharges d’électricité venues du ciel. Il plongerait droit sur le joueur comme un éclair et exploserait en touchant le sol ! Notre directeur du jeu a entendu la conversation, s’est retourné et a dit : ‘ça a l’air génial !’ C’est comme ça qu’on a mis au point l’Oiseau-tempête ! »



« Mon préféré, c’est sans hésitation le Carapeste. C’est une machine à laquelle je pense depuis le premier jeu, et je suis ravi de la voir dans l’Ouest prohibé. Elle est énorme et a plusieurs capacités inspirées des films et de la vie réelle, mais aussi des aspects bizarres qu’on a entièrement imaginés. Je suis sûr que ça plaira aux joueurs ! J’ai tout aussi hâte de voir la réaction des gens face à cette machine qu’eux ont hâte de jouer ! »