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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/18/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Ironie du sort, DDLC revient sur mobile via le store Epic Games
Actualité


On l'avait rapporté ici, en Google avait censuré Doki Doki Literature Club (DDLC) comporte des éléments violant les termes d'utilisation de la plateforme et que Team Salvato a refusé de modifié ce contenu. DDLC est un visual novel gratuit ayant été popularité dans les années 2010 par YouTube et notamment les "let's play". Plus tôt en décembre 2025 le jeu fêtait son arriver sur mobile.

Sans nouvelle de la situation coté Google, c'est donc sur l'Epic Game Store que DDLC revient sur mobile. Donc pour les curieux qui n'ont toujours pas joué à ce jeu et qui n'ont pas de PC (Steam), voilà. Sinon vous avez la version payante + consoles.(PS4/PS5/XO//XS/NS1) avec des scénarios supplémentaires.
Noisy Pixel - https://noisypixel.net/doki-doki-literature-club-android-epic-games-store-mobile/
    tags : ddlc team salvato doki doki literature club
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    posted the 09/18/2026 at 10:47 AM by masharu
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