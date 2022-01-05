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, en Google avait censuré Doki Doki Literature Club (DDLC) comporte des éléments violant les termes d'utilisation de la plateforme et que Team Salvato a refusé de modifié ce contenu. DDLC est un visual novel gratuit ayant été popularité dans les années 2010 par YouTube et notamment les "let's play". Plus tôt en décembre 2025 le jeu fêtait son arriver sur mobile.Sans nouvelle de la situation coté Google, c'est donc sur l'Epic Game Store que DDLC revient sur mobile. Donc pour les curieux qui n'ont toujours pas joué à ce jeu et qui n'ont pas de PC (Steam), voilà. Sinon vous avez la version payante + consoles.(PS4/PS5/XO//XS/NS1) avec des scénarios supplémentaires.