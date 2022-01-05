Disponible depuis décembre dernier sur Android et iOS (je l'avais rapporté ici)
, on a appris ce jeudi que Google avait retiré le jeu Doki Doki Literature Club du Google Play avec pour motif que le jeu violait des termes de la plateforme pour ses contenus sensibles. Jouant la carte "visual novel" d'apparence jovial, le jeu est réputé pour son contenu horrifique avec comme thématiques le suicide ou encore la mutilation, mais dans un format assez court pour le genre. Le concept du jeu est simplement de surprendre le joueur avec des jumpscares. Malgré l'aspect horrifique, les joueurs ont largement adopté les personnages de Sayori, Yuri, Natsuki et évidement, Monika. Just Monika.
Dans un communiqué, le développeur Dan Salvato et l'éditeur Serenity Forge partagent leur incompréhension et espèrent pouvoir rétablir le jeu sur le store de Google, à défaut de se passer d'eux et trouver d'autres alternatives sur Android.
Comme sur PC, Doki Doki Literature Club est gratuit sur mobile avec possibilité d'acheter l'extension "Plus".
Just Monika ...