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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 04/11/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Google censure Doki Doki Literature Club
Actualité


Disponible depuis décembre dernier sur Android et iOS (je l'avais rapporté ici), on a appris ce jeudi que Google avait retiré le jeu Doki Doki Literature Club du Google Play avec pour motif que le jeu violait des termes de la plateforme pour ses contenus sensibles. Jouant la carte "visual novel" d'apparence jovial, le jeu est réputé pour son contenu horrifique avec comme thématiques le suicide ou encore la mutilation, mais dans un format assez court pour le genre. Le concept du jeu est simplement de surprendre le joueur avec des jumpscares. Malgré l'aspect horrifique, les joueurs ont largement adopté les personnages de Sayori, Yuri, Natsuki et évidement, Monika. Just Monika.

Dans un communiqué, le développeur Dan Salvato et l'éditeur Serenity Forge partagent leur incompréhension et espèrent pouvoir rétablir le jeu sur le store de Google, à défaut de se passer d'eux et trouver d'autres alternatives sur Android.



Comme sur PC, Doki Doki Literature Club est gratuit sur mobile avec possibilité d'acheter l'extension "Plus".
NoisyPixel - https://noisypixel.net/doki-doki-literature-club-google-play-removal-policy/
    tags : ddlc team salvato doki doki literature club
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    posted the 04/11/2026 at 07:48 AM by masharu
    comments (5)
    darkxehanort94 posted the 04/11/2026 at 07:59 AM
    Vous avez 50 ANS de Retard
    masharu posted the 04/11/2026 at 08:04 AM
    darkxehanort94 DDLC est toujours indisponible sur Google Play à l'heure actuelle.
    darkxehanort94 posted the 04/11/2026 at 08:07 AM
    masharu Je parle de Google Play, quel bandes de .... Dinosaures
    shirou posted the 04/11/2026 at 09:25 AM
    DDLC reste une expérience unique qui arrive a surprendre dans le genre. On m'avait dit fait le mais surtout cherche pas a lire des tests dessus ça risque de te gâcher l'expérience. J'ai réussi a le faire en évitant tout spoil et franchement ça valait le coup.

    Just Monika ...
    keiku posted the 04/11/2026 at 09:35 AM
    La censure gratuite et arbitraire des entreprises américaines...
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