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Parce que c'est un énième battle royal, et un jeu qui ose mélanger la création de terrain style Fortnite et jeu de tir classique en FPS. Si ça n'était pas coréen avec de personnages beaux, ce serait typiquement Ubisoft derrière ce jeu.NC (anciennement NC Soft) a présenté durant la conférence de la Gamescom Like or Die, un jeu de battle royal donc où 16 équipes de 4 "streamers" (et pas que des canons de beauté vu qu'il y a des perso masculins, mais on va faire comme...) se battent pour celui ou celle qui aura le plus de "like".On n'a pas le nom des personnages (et on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur le jeu en lui-même d'ailleurs), en tout cas le coeur d'artichaut que je suis a un faible pour la coréenne qu'ils ont mit en avant dans ces 2 vidéos..