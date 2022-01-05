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Waifukyo
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title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/27/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Les waifus de Like or Die suffiront-elles à attirer du monde ?
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Parce que c'est un énième battle royal, et un jeu qui ose mélanger la création de terrain style Fortnite et jeu de tir classique en FPS. Si ça n'était pas coréen avec de personnages beaux, ce serait typiquement Ubisoft derrière ce jeu.




NC (anciennement NC Soft) a présenté durant la conférence de la Gamescom Like or Die, un jeu de battle royal donc où 16 équipes de 4 "streamers" (et pas que des canons de beauté vu qu'il y a des perso masculins, mais on va faire comme ...) se battent pour celui ou celle qui aura le plus de "like".




On n'a pas le nom des personnages (et on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur le jeu en lui-même d'ailleurs), en tout cas le coeur d'artichaut que je suis a un faible pour la coréenne qu'ils ont mit en avant dans ces 2 vidéos ..
    tags : like or die nc
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    posted the 08/27/2026 at 08:29 AM by masharu
    comments (3)
    xrkmx posted the 08/27/2026 at 08:50 AM
    Pareil, j'aime bien le perso mais j'y jouerai pas. ^^
    aozora78 posted the 08/27/2026 at 08:52 AM
    Elles ressemble toutes à des perso sans âme de Inzoi vraiment c'est quoi ce character design niveau 0
    adamjensen posted the 08/27/2026 at 09:00 AM
    Très jolies femmes.
    Mais le style de jeu ne m'intéresse absolument pas.
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