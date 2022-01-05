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Jeux Vidéo
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/25/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Le trailer de gameplay pour Showa American Story
Actualité
Promit par Nekcom pour la Gamescom, voici le trailer dévoilant davantage sur Showa American Story, son gameplay et son casting.



Showa American Story est un jeu de rôle imprégné de culture pop rétro. À la fin des années 1980, un Japon hégémonique a colonisé culturellement les États-Unis. Ressuscitée d’entre les morts, Chigusa Choko se lance dans un road trip mêlant combats, exploration et évolution personnelle à travers un monde à la fois absurde et étrangement familier.
    tags : nekcom showa american story
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    spartan1985, mwaka971
    posted the 08/25/2026 at 07:20 PM by masharu
    comments (2)
    keiku posted the 08/25/2026 at 07:26 PM
    c'est du yakuza like
    spartan1985 posted the 08/25/2026 at 07:29 PM
    Enfin des news du titre, bon ce sera sur PC, puisque pas de version Xbox.
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