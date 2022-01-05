description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Promit par Nekcom pour la Gamescom, voici le trailer dévoilant davantage sur Showa American Story, son gameplay et son casting.
Showa American Story est un jeu de rôle imprégné de culture pop rétro. À la fin des années 1980, un Japon hégémonique a colonisé culturellement les États-Unis. Ressuscitée d’entre les morts, Chigusa Choko se lance dans un road trip mêlant combats, exploration et évolution personnelle à travers un monde à la fois absurde et étrangement familier.