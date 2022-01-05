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Showa American Story est un jeu de rôle imprégné de culture pop rétro. À la fin des années 1980, un Japon hégémonique a colonisé culturellement les États-Unis. Ressuscitée d’entre les morts, Chigusa Choko se lance dans un road trip mêlant combats, exploration et évolution personnelle à travers un monde à la fois absurde et étrangement familier.

Promit par Nekcom pour la Gamescom, voici le trailer dévoilant davantage sur Showa American Story, son gameplay et son casting.