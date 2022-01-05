Actualité

« Expelled from Paradise : The Stellar Angel » est le premier jeu de la série : un tout nouveau roman visuel de science-fiction qui raconte ce qui s’est passé après le film d’animation de 2014 « Expelled from Paradise ».



La civilisation a été détruite par le Nano Hazard, une catastrophe provoquée par des nanomachines hors de contrôle, et la plupart des humains ont abandonné leur corps physique pour continuer à vivre sous forme de données dans le monde virtuel de DEVA. Angela Balzac a tourné le dos à ce monde et a choisi de vivre à la surface avec son compagnon, Dingo. Leur histoire est façonnée par les conversations qu’ils ont eues et les choix qu’ils ont faits — et ce sont vos choix qui détermineront où elle mènera.

Angela Balzac

Ancienne agente de sécurité informatique au sein de la DEVA. Elle possède un potentiel exceptionnel dans le domaine de la cyberguerre.



À l’origine, il s’agissait d’une forme de vie informationnelle dépourvue de corps physique ; elle est descendue à la surface lors d’une mission terrestre, dans un corps créé à la hâte et équivalent à celui d’une adolescente de seize ans.



Bien qu’elle fût autrefois considérée comme une agente de sécurité très prometteuse, elle a défié les hauts responsables du Bureau de la Sécurité lors de l’incident du Frontier Setter et a fait sécession de la DEVA. Depuis sa défection, elle se cache des poursuivants de la DEVA et vit à la surface avec Dingo, qu’elle aide dans son travail de bricoleur.

Dingo

Zarik Kajiwara, également connu sous le nom de Dingo. Un habitant de la surface aux cheveux brun-noir et à la barbe fournie.



Il a autrefois travaillé comme Observateur, apportant son soutien aux agents de sécurité DEVA lors de missions au sol. Ses compétences en tant qu’Observateur étaient excellentes, ce qui lui a valu une évaluation globale de rang S, bien que sa conduite ait également été jugée problématique.



Lors de l’incident du Frontier Setter, il a apporté son soutien à Angela et, grâce à son esprit de déduction et à sa vivacité d’esprit, l’a aidée à découvrir la vérité. Il a depuis quitté son poste d’Observateur DEVA et veille désormais sur Angela, qui s’est installée à la surface.

, le jeu vidéo Expelled from Paradise a désormais pour sous-titre The Stellar Angel, et ça sera un visual novel racontant la suite du film. Le jeu est prévu sur NS1 (avec une édition physique incluant l'OST et autres goodies) et Steam le 26 novembre prochain au Japon et a la traduction en anglais pour les intérêssés.L'édition physique NS1 :