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Toei Animation annonce la venu d'un jeu vidéo basé sur le film d'animation Expelled from Paradise.On ne sait pas si retrouva Angela Balzac comme personnage jouable, l'histoire sera originale par rapport au film de 2014. Pas d'autre information si ce n'est qu'une fenêtre de sortie, ça devrait être pour cet hiver au Japon et ainsi coïncider avec la sortie du nouveau film pour novembre prochain, Expelled from Paradise: Resonance from the Heart, qui introduira 4 nouvelles héroïnes sur le grand écran.