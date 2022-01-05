profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/28/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 298
visites since opening : 663611
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Toei annonce un jeu vidéo Expelled from Paradise
Actualité


Toei Animation annonce la venu d'un jeu vidéo basé sur le film d'animation Expelled from Paradise.

On ne sait pas si retrouva Angela Balzac comme personnage jouable, l'histoire sera originale par rapport au film de 2014. Pas d'autre information si ce n'est qu'une fenêtre de sortie, ça devrait être pour cet hiver au Japon et ainsi coïncider avec la sortie du nouveau film pour novembre prochain, Expelled from Paradise: Resonance from the Heart, qui introduira 4 nouvelles héroïnes sur le grand écran.

Gematsu - https://www.gematsu.com/2026/03/expelled-from-paradise-game-announced
    tags : toei animation aniplex expelled from paradise
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/28/2026 at 08:48 AM by masharu
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo