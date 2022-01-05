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, Marvelous et HONEY∞PARADE GAMES avaient donné rendez-vous aujourd'hui pour connaitre le fin mot de l'histoire sur le nouvel opus de la série Senran Kagura.La licence Senran Kagura revient donc sur mobile mais également sur PC avec Shinovi NEXUS: Senran Kagura, la suite de Senran Kagura: New Link qui lui aussi était sur mobile.Shinovi NEXUS introduira une nouvelle génération de kunoichi. Le character-artist Nan Yaegashi est bien de retour comme promit. Voici 5 des nouveaux personnages : Benihime, Kagami, Nagi, Komomo et Hibiki.Pas de date de sortie, mais les pré-inscriptions sont ouvertes pour les japonais seulement.