profile
Jeux Vidéo
285
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Waifukyo
11
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/31/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 400
visites since opening : 860495
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Senran Kagura - Marvelous devoile Shinovi NEXUS
Actualité
Annoncé l'an dernier sous le nom de code Project N, Marvelous et HONEY∞PARADE GAMES avaient donné rendez-vous aujourd'hui pour connaitre le fin mot de l'histoire sur le nouvel opus de la série Senran Kagura.

La licence Senran Kagura revient donc sur mobile mais également sur PC avec Shinovi NEXUS: Senran Kagura, la suite de Senran Kagura: New Link qui lui aussi était sur mobile.



Shinovi NEXUS introduira une nouvelle génération de kunoichi. Le character-artist Nan Yaegashi est bien de retour comme promit. Voici 5 des nouveaux personnages : Benihime, Kagami, Nagi, Komomo et Hibiki.










Pas de date de sortie, mais les pré-inscriptions sont ouvertes pour les japonais seulement.
Noisy Pixel - https://noisypixel.net/shinobi-nexus-senran-kagura-announced-2026/
    tags : marvelous senran kagura shinovi nexux
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/31/2026 at 02:33 PM by masharu
    comments (2)
    altendorf posted the 07/31/2026 at 02:58 PM
    Le faux espoir...
    lion93 posted the 07/31/2026 at 04:36 PM
    Pas étonnant que la série allait revenir sous forme de gacha.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo