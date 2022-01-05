profile
Un nouveau Senran Kagura annoncé pour 2026
Actualité
... Sur mobile .



Marvelous et le studio Honey Parade Games ont annoncé durant la Shinomas 81 Naru EXPO un nouvel opus de la série Senran Kagura, pour l'instant sous le nom de "Project N", se déroulant 3 ans après le dernier jeu Senran Kagura: New Link, lui aussi exclusif sur mobile. Le chara-designer sera Nan Yaegashi (BlazBlue: Central Fiction pour ceux qui connaissent).

Pas plus d'information si ce n'est qu'on devrait suivre l'histoire de nouvelles héroïnes et d'une nouvelle académie ninja.
Gematsu - https://www.gematsu.com/2025/10/senran-kagura-title-project-n-announced-for-ios-android
