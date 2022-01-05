Actualité

... Sur mobileMarvelous et le studio Honey Parade Games ont annoncé durant la Shinomas 81 Naru EXPO un nouvel opus de la série Senran Kagura, pour l'instant sous le nom de "Project N", se déroulant 3 ans après le dernier jeu Senran Kagura: New Link, lui aussi exclusif sur mobile. Le chara-designer sera Nan Yaegashi (BlazBlue: Central Fiction pour ceux qui connaissent).Pas plus d'information si ce n'est qu'on devrait suivre l'histoire de nouvelles héroïnes et d'une nouvelle académie ninja.