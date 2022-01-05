Actualité









Alors que le jeu devait sortir en avril dernier, Mahou Arms avait été repoussé au 27 juillet suite à divers bug.A l'approche de la sortie sur Steam, Dischan Media et Sekai Project ont présenté l'opening animé, avec la chanteuse française Pernelle connue notamment pour les musiques de Stellar Blade et de NIKKE qui chante ici la musique intitulée "Distorsion".Le jeu étant toujours en accès anticipé, tout ceux qui ont acheté le jeu avant le 27 juillet recevront gratuitement la tenue lapine "tenue fondatrice" pour Amelia et Susan qui était initialement prévu à la 1.0. du jeu, passé le délais la tenue sera payante.Les autres tenues payantes arriveront pour plus tard dans l'années : "écolière", "qipao chic", "emopunk" et "Lilim".Mahou Arms aura 2 versions, "standard" et "Digital Deluxe" avec un upgrade payant afin d'obtenir les contenus de la version deluxe (les tenues DLC + soundtrack) si vous avez la version standard.