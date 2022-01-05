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Waifukyo
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title : Les Waifus de Kyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/17/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Mahou Arms montre son opening animé + ses tenues DLC
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Alors que le jeu devait sortir en avril dernier, Mahou Arms avait été repoussé au 27 juillet suite à divers bug.

A l'approche de la sortie sur Steam, Dischan Media et Sekai Project ont présenté l'opening animé, avec la chanteuse française Pernelle connue notamment pour les musiques de Stellar Blade et de NIKKE qui chante ici la musique intitulée "Distorsion".



Le jeu étant toujours en accès anticipé, tout ceux qui ont acheté le jeu avant le 27 juillet recevront gratuitement la tenue lapine "tenue fondatrice" pour Amelia et Susan qui était initialement prévu à la 1.0. du jeu, passé le délais la tenue sera payante.



Les autres tenues payantes arriveront pour plus tard dans l'années : "écolière", "qipao chic", "emopunk" et "Lilim".






Mahou Arms aura 2 versions, "standard" et "Digital Deluxe" avec un upgrade payant afin d'obtenir les contenus de la version deluxe (les tenues DLC + soundtrack) si vous avez la version standard.
NoisyPixel - https://noisypixel.net/mahou-arms-steam-early-access-version-1-release/
    tags : sekai project mahou arms dischan media
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    burningcrimson, abookhouseboy
    posted the 07/17/2026 at 09:15 PM by masharu
    comments (3)
    suzukube posted the 07/17/2026 at 10:35 PM
    L'opening est top mais j'sais pas si je vais aimer le jeu.
    sardinecannibale posted the 07/18/2026 at 02:43 AM
    Joli. Merci pour la découverte
    masharu posted the 07/18/2026 at 01:09 PM
    suzukube Si t'aimes NieR: Automata ça devrait te plaire, mais après oui Mahou Arms n'a pas eu le budget d'un jeu Square Enix.

    Et il y a des pantyshoots , ça ne devrait pas plaire aux benjamins du site haha.
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