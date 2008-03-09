Technologie

AprèsetSelonévoque même l’installation d’un “nouveau normal” à partir de 2030, avec des tarifs structurellement plus élevés qu’auparavant.. Une évolution qui permet de mieux comprendre, même si elle confirme surtout une pression de plus en plus forte sur toute l’électronique grand public.Le sujet dépasse donc largement le simple marché du PC. Consoles, ordinateurs portables, appareils Apple, stockage, serveurs et composants destinés à l’IA sont désormais pris dans une même dynamique :Reste à voir si cette situation se stabilisera réellement avec l’arrivée de nouvelles capacités de production.Et donc après des années à présenter certaines hausses comme conjoncturelles, l’industrie semble désormais préparer le terrain à une nouvelle grille tarifaire. Et comme souvent, c’est le consommateur final qui risque de découvrir en dernier que le provisoire est devenu permanent.