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RAM : Lenovo enterre l’idée d’un retour aux prix d’avant-crise
Technologie


Après Microsoft, Apple et Micron, Lenovo vient à son tour confirmer que la hausse des coûts liés à la mémoire n’a rien d’un simple accident passager.

Selon TechRadar, le constructeur estime que les prix de la RAM pourraient durablement rester au-dessus de leurs niveaux d’avant crise, y compris après l’augmentation progressive des capacités de production attendue à partir de 2028. Lenovo évoque même l’installation d’un “nouveau normal” à partir de 2030, avec des tarifs structurellement plus élevés qu’auparavant.

Microsoft tient un discours similaire. Le groupe explique que les prix de la mémoire et du stockage pour consoles ont déjà été multipliés par plus de 2,5, et anticipe un nouveau doublement d’ici l’automne 2027. Une évolution qui permet de mieux comprendre les récentes hausses de prix des Xbox, même si elle confirme surtout une pression de plus en plus forte sur toute l’électronique grand public.

Le sujet dépasse donc largement le simple marché du PC. Consoles, ordinateurs portables, appareils Apple, stockage, serveurs et composants destinés à l’IA sont désormais pris dans une même dynamique : une demande très élevée, des capacités industrielles sous tension, et des fabricants qui répercutent progressivement ces coûts sur leurs produits.

Reste à voir si cette situation se stabilisera réellement avec l’arrivée de nouvelles capacités de production. Mais les signaux envoyés par Lenovo, Microsoft et Micron vont tous dans le même sens : le retour aux prix d’avant semble de moins en moins probable.

Et donc après des années à présenter certaines hausses comme conjoncturelles, l’industrie semble désormais préparer le terrain à une nouvelle grille tarifaire. Et comme souvent, c’est le consommateur final qui risque de découvrir en dernier que le provisoire est devenu permanent.
TechRadar - https://www.techradar.com/computing/memory/lenovo-declares-a-new-normal-for-higher-memory-pricing-in-the-2030s-while-microsoft-forecasts-prices-to-double-again-in-a-year
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    posted the 06/27/2026 at 01:21 PM by liquidus
    comments (20)
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 01:24 PM
    On s'en doutait...
    wickette posted the 06/27/2026 at 01:24 PM
    Plus élevés, ok, mais en 2030 je pense ce sera aussi de la DDR6 ou à minima de la DDR5 encore plus rapide et basse latence (comparé à aujourd'hui)

    Le plus important ce sera d'avoir des prix bien plus potables que ce qu'on voit actuellement, même s'ils ont plus élevés que l'avant course à l'IA
    jenicris posted the 06/27/2026 at 01:25 PM
    Oui c'est ce que certains d'entre nous disaient y a quelques jours. Aucune chance qu'on retrouve des prix "attractifs" un jour. C'est toujours ainsi
    xylander posted the 06/27/2026 at 01:27 PM
    Pas grave, ça va se crasher au niveau du consommateur alpha. Des data centers sans clients n'iront pas loin.
    serve posted the 06/27/2026 at 01:30 PM
    jenicris

    Ils ont vu que les gens continuaient d’acheter malgré l’augmentation. Si les gens achètent quand même, pourquoi revenir à l’ancien prix ? Ça leur fait plus de marge.
    syoshu posted the 06/27/2026 at 01:34 PM
    xylander a part qu'ils s'en foutent que ça se crash au niveau des consommateurs, car ce n'est plus eux qui font leur chiffres de ventes ajd, ils pourraient limite s'en passer
    xylander posted the 06/27/2026 at 01:36 PM
    syoshu tout à fait ! Mais quand le bassin est asséché, à la base, le marché finit par s'effondrer complètement (pas avant 2031).
    riddler posted the 06/27/2026 at 01:39 PM
    On jouera bientôt tous en cloud…
    raioh posted the 06/27/2026 at 01:40 PM
    Serve: Il y a TOUJOURS un point de rupture. Ça arrivera un jour ou l'autre, et ils chialeront.
    jenicris posted the 06/27/2026 at 01:42 PM
    serve le problème c'est que ce système a ses limites. Les ventes de PS5 se sont effondré aux USA et France par ex, de manière officielle.
    Je suis pas certains que Sony souhaite cela.
    romgamer6859 posted the 06/27/2026 at 01:43 PM
    jenicris ils veulent vendre mais s'ils vendent moins à un prix plus élevé, ça fonctionne toujours pour eux ; on sort juste du cadre "grand public où faut écouler du volume".
    wickette posted the 06/27/2026 at 01:43 PM
    syoshu
    Ca ne marche pas comme ça dans la vraie vie.

    Arrêter la vente aux consommateurs c'est couper le robinet RAM/SSD à Apple, Sony, Dell, Google (branche android), HP, Nintendo,...

    La tempête légale et géopolitique serait monstrueuse car tu t'attaques au soft power, aux smartphones, à l'accès aux services américains, aux emplois derrières surtout..ce serait une catastrophe pour ces entreprises bien plus couteuse et risquer que de continuer à fournir un minimum de ram au marché
    jenicris posted the 06/27/2026 at 01:46 PM
    romgamer6859 le problème c'est qu'ils continueront ainsi a ne pas perdre d'argent sur chaque console, mais ils perdront de l'oseille potentiel sur des ventes de jeux, abos, MTX...
    Là encore pour la PS5 c'est pas trop grave, ils sont proche des 100 millions, même s'ils espéraient surement aller au delà.

    Mais pour la PS6, ça sera une véritable catastrophe. Et pas que pour Sony d'ailleurs. Vu qu'ils pourront plus avoir de parc conséquent.
    Une console se doit d'avoir un parc très conséquent pour être viable.

    Même leur portable va couter une fortune.

    C'est pas sain pour le marché JV.

    Kepler parle d'une autre hausse très probable pour la PS et la Switch 2 (une autre en plus de celle déjà connu) dans les 6 prochains mois.
    keith92 posted the 06/27/2026 at 01:52 PM
    RIP pour les nouveaux jeux PC.
    romgamer6859 posted the 06/27/2026 at 01:55 PM
    jenicris
    Les gens n'ont pas le budget pour acheter des jeux, GTAVI est une exception. Quelques AAA s'en sortiront mais tous les autres c'est mort (comme avant j'ai envie de dire).
    Je suis pas le meilleur exemple mais même moi je filtre à fond et je me considère pas comme le grand public, alors imagine...le JV est cher.

    A un moment on se disait que les abo pourraient aider, oui mais t'as pas tous les jeux non plus et tu payes pour du vent. J'aimerais rejouer à starfield mais je l'avais fait sur le GP et j'ai pas trouvé un bon prix pour le reprendre....
    jenicris posted the 06/27/2026 at 01:58 PM
    romgamer6859 moi aussi je sélectionne à fond, mais bon les jeux passent encore tant que les jeux boîte existe. Le jour ou c'est full demat je serais full promo ou j'arrêterai à voir
    raioh posted the 06/27/2026 at 02:02 PM
    Romgamer6859 : Sauf qu'il faut analyser les répercussions sur toute l'industrie, c'est un jeu de domino : Si tu vends plus autant de console à ce prix, ça veut dire que tu vendras aussi moins de jeux. Quand tu vois que ça galère à survivre même avec des grosses ventes à cause des coûts de production, ça va juste accélérer la fermeture des gros studios. Plus de gros studios = plus de course à la tech, plus de course à la tech = aucun intérêt d'acheter du matos tech ultra avancé pour faire tourner des jeux qui ont visuellement 10 ans.

    C'est un effondrement général qui arrive s'ils veulent continuer à monter les prix jusqu'au point de rupture.
    romgamer6859 posted the 06/27/2026 at 02:08 PM
    raioh oui il va y avoir de la casse (les studios du type dontnod vont fermer je pense, soit tu réussis comme clair obscur soit tu fermes)
    J'imagine qu'ils tiendront un moment avec 100 millions de consoles mais que c'est inévitable.



    jenicris dernièrement j'ai pris pas mal de démat parce que sur des sites de clés j'ai pu avoir de très bons prix (70 euros pour FH6 premium au lieu de 120). Honnêtement j'ai pas tranché la question, je sais que pouvoir revendre et pouvoir faire ce que je veux du disque est bien mais sur xbox t'es obligé de précommander car t'as plus forcément les jeux en prix de lancement (pas de stock). Parfois je cède à la facilité en prenant une version pour jouer quelques jours avant, mais quand c'est un énorme jeu c'est dur x) (avant les versions ultimates existaient en boite...).
    romgamer6859 posted the 06/27/2026 at 02:15 PM
    jenicris toi tu fais comment ?
    jenicris posted the 06/27/2026 at 02:17 PM
    romgamer6859 je joue essentiellement en physique avec les versions day one des jeux que j'attends vraiment, je les finis et ne tarde pas a les revendre pour avoir certains nouveaux jeux a très bons prix.
    Donc je jongle entre grande surface et revente à Micro

    Ainsi je joue a des prix plus que corrects.
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