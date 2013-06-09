Le prochain jeu de rôle d'action de Square Enix, Final Fantasy VII Revelation, aura le même niveau maximum que le jeu original de 1997.Lors d'une interview accordée à Everyeye.it (via Genki_JPN sur Twitter/X), Naoki Hamaguchi, réalisateur de la trilogie Final Fantasy VII Remake, a révélé que Final Fantasy VII Revelation aurait le même niveau maximum que le classique de 1997, permettant aux joueurs d'atteindre le niveau 99., a-t-il déclaré.Hamaguchi a expliqué que le troisième et dernier volet mettra davantage l'accent sur la progression en fin de jeu et le contenu post-game que les opus précédents. Alors que Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth encourageaient tous deux les joueurs à rejouer le jeu en mode Difficile après avoir terminé la campagne principale, l'approche sera différente dans le dernier volet de la trilogie., a-t-il déclaré. Il a ajouté que les joueurs devront releverLe retour du niveau maximum classique s’inscrit dans une démarche plus large visant à rendre hommage au Final Fantasy VII original.Plusieurs de ces combats devraient figurer parmi les défis les plus difficiles du jeu.Hamaguchi a décrit Final Fantasy VII Revelation comme l'univers le plus vaste et le plus ambitieux de la trilogie. Le nouveau jeu s'appuiera sur