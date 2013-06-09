Playstation 5
Le prochain jeu de rôle d'action de Square Enix, Final Fantasy VII Revelation, aura le même niveau maximum que le jeu original de 1997.
Lors d'une interview accordée à Everyeye.it (via Genki_JPN sur Twitter/X), Naoki Hamaguchi, réalisateur de la trilogie Final Fantasy VII Remake, a révélé que Final Fantasy VII Revelation aurait le même niveau maximum que le classique de 1997, permettant aux joueurs d'atteindre le niveau 99. « Une autre chose que je voulais ajouter, c'est que dans Remake et Rebirth, il y avait un niveau maximum, mais dans Revelation, nous n'aurons pas de limite de niveau : les joueurs pourront atteindre le niveau 99 »
, a-t-il déclaré.
Hamaguchi a expliqué que le troisième et dernier volet mettra davantage l'accent sur la progression en fin de jeu et le contenu post-game que les opus précédents. Alors que Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth encourageaient tous deux les joueurs à rejouer le jeu en mode Difficile après avoir terminé la campagne principale, l'approche sera différente dans le dernier volet de la trilogie. « Au lieu de pousser le joueur à recommencer le jeu en mode Difficile, Revelation l'encouragera à terminer tout le contenu restant sur la carte du monde après avoir terminé l'histoire principale »
, a-t-il déclaré. Il a ajouté que les joueurs devront relever de puissants défis optionnels, notamment les Armes et des ennemis encore plus coriaces.
Le retour du niveau maximum classique s’inscrit dans une démarche plus large visant à rendre hommage au Final Fantasy VII original. Le réalisateur de la trilogie Final Fantasy VII Remake a confirmé que les Armes seront intégrées de manière similaire à l’original de 1997, certaines apparaissant au cours de l’histoire principale tandis que d’autres serviront de rencontres optionnelles disséminées sur la carte du monde.
Plusieurs de ces combats devraient figurer parmi les défis les plus difficiles du jeu.
Hamaguchi a décrit Final Fantasy VII Revelation comme l'univers le plus vaste et le plus ambitieux de la trilogie. Le nouveau jeu s'appuiera sur les régions interconnectées de Rebirth, permettant aux joueurs d'explorer la planète Gaia à une échelle bien plus grande grâce au dirigeable Highwind, à des Chocobos améliorés et à une verticalité étendue.
posted the 06/15/2026 at 04:29 PM by jenicris
Surtout si c'est total hors sujet avec le jeu en question ou le sujet du topic.