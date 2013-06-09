Playstation 5
La sortie de « Grand Theft Auto 6 » de Rockstar Games est toujours prévue pour le 19 novembre, mais son prix n'a pas encore été annoncé. Et cette annonce ne sera pas faite aujourd'hui, en même temps que la publication des résultats financiers de la société mère Take-Two Interactive.
« Non », a répondu le PDG de Take-Two Interactive, Zelnick, à Variety, lorsqu'on lui a demandé jeudi lors d'une interview si l'annonce du prix de « GTA 6 » serait liée à la publication des résultats financiers de la société cet après-midi. « Nous ne faisons jamais d'annonces marketing lors de nos conférences avec les analystes. Jamais, jamais, jamais. »
Au sujet des nombreuses rumeurs concernant « GTA 6 » qui ont circulé ces dernières semaines – notamment sur l'ouverture des précommandes, le prix du jeu et même la possibilité d'un nouveau report –, M. Zelnick a déclaré : « Réaffirmer aujourd'hui que le 19 novembre est la date de sortie est plutôt positif. Nous avons été très clairs : le jeu sortira bien le 19 novembre.»
Mais l'été commence techniquement qu'à la fin du mois de juin, ce qui signifie que la campagne marketing ne va pas démarrer immédiatement. Zelnick a ajouté : « Je ne pense pas que ce sera déjà l'été dans les prochaines semaines, mais dès l'été, Rockstar prévoit de commencer le marketing de « GTA 6 . »
posted the 05/21/2026 at 08:47 PM by jenicris
- « vous inquietez pas ca sortira bien le 19 novembre 2026 »
- « vous inquietez pas la campagne marketing commercera bientot »
- « vous inquietez pas les precomandes seront bientot ouverte »
- « vous inquietez pas le jeu sera a la hauteur des attentes »
- « vous inquietez pas il y aura plus jamais de report ce sera le 19 novembre on vous le jure »
J’adore
Bon par contre le coup des préco c'est moyen.
Tout va bien se passer, mec, tranquille.
aeris201 les plus vieux aussi, surtout à ceux qui font du rp.
C’est une logique qu’on retrouve déjà ailleurs, des jeux mobiles aux casinos en ligne : compte utilisateur, connexion obligatoire, serveurs, engagement quotidien, contenu évolutif… La vraie question, c’est surtout de savoir si GTA6 arrivera à garder l’âme d’un grand jeu vidéo, ou s’il deviendra avant tout une machine online ultra rentable.
T'es mal placé pour parlé