SONY Waypoint
profile
Grand Theft Auto VI
3
Likers
name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
group information
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/21/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2184
visites since opening : 8114357
subscribers : 222
bloggers : 4
channel
all
GTA6 sortira bien le 19 novembre et son marketing commencera cet été
Playstation 5


La sortie de « Grand Theft Auto 6 » de Rockstar Games est toujours prévue pour le 19 novembre, mais son prix n'a pas encore été annoncé. Et cette annonce ne sera pas faite aujourd'hui, en même temps que la publication des résultats financiers de la société mère Take-Two Interactive.

« Non », a répondu le PDG de Take-Two Interactive, Zelnick, à Variety, lorsqu'on lui a demandé jeudi lors d'une interview si l'annonce du prix de « GTA 6 » serait liée à la publication des résultats financiers de la société cet après-midi. « Nous ne faisons jamais d'annonces marketing lors de nos conférences avec les analystes. Jamais, jamais, jamais. »

Au sujet des nombreuses rumeurs concernant « GTA 6 » qui ont circulé ces dernières semaines – notamment sur l'ouverture des précommandes, le prix du jeu et même la possibilité d'un nouveau report –, M. Zelnick a déclaré : « Réaffirmer aujourd'hui que le 19 novembre est la date de sortie est plutôt positif. Nous avons été très clairs : le jeu sortira bien le 19 novembre.»

Mais l'été commence techniquement qu'à la fin du mois de juin, ce qui signifie que la campagne marketing ne va pas démarrer immédiatement. Zelnick a ajouté : « Je ne pense pas que ce sera déjà l'été dans les prochaines semaines, mais dès l'été, Rockstar prévoit de commencer le marketing de « GTA 6 . »
Variety - https://variety.com/2026/gaming/news/gta-5-no-delay-price-marketing-summer-1236755303/
    tags : rockstar gtavi
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/21/2026 at 08:47 PM by jenicris
    comments (19)
    fuu posted the 05/21/2026 at 08:51 PM
    ces déclarations font craindre un nouveau report et un an sans nouveau trailer ça pue.
    aeris201 posted the 05/21/2026 at 09:01 PM
    Depuis 1 an les seules infos sur GTA6 c’est

    - « vous inquietez pas ca sortira bien le 19 novembre 2026 »
    - « vous inquietez pas la campagne marketing commercera bientot »
    - « vous inquietez pas les precomandes seront bientot ouverte »
    - « vous inquietez pas le jeu sera a la hauteur des attentes »
    - « vous inquietez pas il y aura plus jamais de report ce sera le 19 novembre on vous le jure »



    J’adore
    negan posted the 05/21/2026 at 09:02 PM
    J'en ai tellement plus rien a foutre de ce jeu a force.
    yanssou posted the 05/21/2026 at 09:05 PM
    ça sent la sortie, Take Two avait déclaré tout miser sur une courte com avant le lancement.

    Bon par contre le coup des préco c'est moyen.
    fuu posted the 05/21/2026 at 09:08 PM
    c'est le "tkt frère" de Take Two
    torotoro59 posted the 05/21/2026 at 09:08 PM
    En novembre j'attends... La neo geo
    walterwhite posted the 05/21/2026 at 09:12 PM
    Cette fois c’est la bonne, ils prévoient 8,5 milliards de CA d’ici la fin de l’année fiscale en avril 2027
    jenicris posted the 05/21/2026 at 09:17 PM
    walterwhite ouais là on peut commencer à y croire
    natedrake posted the 05/21/2026 at 09:19 PM
    aeris201 qui commence déjà à paniquer.

    Tout va bien se passer, mec, tranquille.
    rupinsansei3 posted the 05/21/2026 at 09:19 PM
    Oula la la la ça va faire mal très très très très mal
    aeris201 posted the 05/21/2026 at 09:20 PM
    natedrake Je commence surtout a rigoler et c'est que le debut
    yanssou posted the 05/21/2026 at 09:22 PM
    aeris201 On sait tous que tu rêve de Gta 6 sur switch 2, tkt ça arrivera jamais vu la bécane.
    rupinsansei3 posted the 05/21/2026 at 09:27 PM
    yanssou respect le dlss lite free to play
    aeris201 posted the 05/21/2026 at 09:30 PM
    yanssou Si j'etais un jeune de cité agé de 15 ans GTA6 ca me ferait peut etre rever effectivement
    malroth posted the 05/21/2026 at 09:31 PM
    Finalement comme pour GTA 5, le marketing c'etait l'été 2013 pour une sortie en septembre.
    vyse posted the 05/21/2026 at 09:33 PM
    aeris201 je pense que les gamins en ont rien a foutre, ils n'ont pas grandi avec gta et pour eux a la limite ca doit etre le jeu de leur grand frere...c'est surtout la communauté online de gta5 qui vont plonger dans gta6
    yanssou posted the 05/21/2026 at 09:41 PM
    rupinsansei3 c'est de la magie comme le Ray tracing.

    aeris201 les plus vieux aussi, surtout à ceux qui font du rp.
    julie54 posted the 05/21/2026 at 09:46 PM
    Franchement le plus intéressant avec GTA6, ce n’est peut-être même plus seulement le solo ou la technique, mais la manière dont Rockstar va transformer le jeu en énorme plateforme vivante. Entre GTA Online, le RP, l’économie interne, les événements et les mises à jour sur plusieurs années, on est de plus en plus proche d’un divertissement numérique permanent.

    C’est une logique qu’on retrouve déjà ailleurs, des jeux mobiles aux casinos en ligne : compte utilisateur, connexion obligatoire, serveurs, engagement quotidien, contenu évolutif… La vraie question, c’est surtout de savoir si GTA6 arrivera à garder l’âme d’un grand jeu vidéo, ou s’il deviendra avant tout une machine online ultra rentable.
    rupinsansei3 posted the 05/21/2026 at 09:48 PM
    aeris201 portant tu joue à des jeux pour enfants de 3 ans

    T'es mal placé pour parlé
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo