Naoki Hamaguchi affirme que Vincent et Cid disposeront de capacités de combat incroyablement séduisantes dans FF7 Remake Partie 3 !

« Je ne peux pas en dire trop (rires), mais dans le jeu final, Vincent et Cid ont tous deux été conçus avec des capacités de combat incroyablement séduisantes. Ce sont des personnages que j'ai hâte que tout le monde puisse découvrir. »

Naoki explique qu'ils ont sérieusement envisagé de proposer du contenu téléchargeable (DLC) pour FF7 Rebirth, mais qu'ils ont finalement décidé de donner la priorité au développement de la troisième partie. Il ajoute qu'ils sont ouverts à l'idée de proposer du DLC pour la troisième partie si la demande est là !

« En ce qui concerne Final Fantasy VII Rebirth, nous avons sérieusement envisagé la possibilité de développer un DLC scénaristique jusqu'à la veille du passage officiel du projet en phase de planification. »



« Cependant, dans le cadre d’une trilogie à long terme, nous avons conclu que mener de front le développement du contenu téléchargeable du deuxième volet et celui du troisième volet affecterait inévitablement le calendrier et la qualité globale de ce dernier. À ce moment-là, j’estimais que mon rôle principal n’était pas d’ajouter du contenu téléchargeable, mais de proposer le troisième volet aux fans le plus rapidement possible, avec un niveau de finition qui leur donnerait entière satisfaction. C’est pour cette raison que nous avons décidé de renoncer au contenu téléchargeable scénaristique pour Rebirth. »



Quant aux DLC au-delà du troisième volet, je pense que cela dépendra en fin de compte de l’intensité avec laquelle les fans continueront à soutenir Final Fantasy VII, tant en tant que titre qu’en tant que franchise. S’il y a une demande significative, nous serions certainement ouverts à explorer ces possibilités de manière proactive.

Il réaffirme que la troisième partie respecte le calendrier prévu et en est à la phase de peaufinage. Il raconte qu’il a été très occupé à courir d’une réunion à l’autre au bureau.

« Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, le développement avance comme prévu. Nous peaufinons minutieusement le jeu jusqu’à la toute fin afin de nous assurer qu’il soit à la hauteur de la conclusion de la trilogie, alors nous espérons que vous l’attendrez avec impatience. »



« D'habitude, je vais au bureau pour travailler, mais comme une grande partie de notre équipe travaille à distance, j'ai beaucoup plus de réunions en ligne ces derniers temps. Du coup, il n'est pas rare que je passe presque toute la journée à mon bureau.



Cependant, les réunions en ligne durent souvent jusqu’à la toute dernière minute (rires). Si j’ai une réunion en présentiel prévue juste après, je me retrouve souvent à courir à travers les bureaux pour rejoindre la salle suivante. L’équipe de développement m’a même fait remarquer : « Ces derniers temps, on vous voit beaucoup courir, Hamaguchi-san. » Comme je ne m’en étais pas vraiment rendu compte moi-même, je n’ai pas pu m’empêcher de rire un peu. »

Hamaguchi-san indique qu'ils réfléchissent actuellement au calendrier de sortie et au format de la troisième partie de la trilogie FF7 Remake. Il précise qu'ils souhaitent prendre cette décision en fonction de ce qui est le mieux pour la franchise et les joueurs !

« Je pense que la sortie de Rebirth est d’une grande importance pour permettre aux joueurs de la Switch 2 de rattraper leur retard sur le dernier opus de la série. Comme nous avons pu sortir Remake et Rebirth sur Switch 2 à un bon rythme, l’intérêt est grand et les précommandes se passent extrêmement bien. Par-dessus tout, je suis sincèrement heureux que nous ayons pu offrir cette série aux fans de Nintendo comme elle le mérite. »



Cela dit, nous réfléchissons sérieusement au calendrier de sortie et au format qui conviendraient le mieux à la franchise et à nos joueurs pour le lancement du troisième volet. Il ne s'agit pas simplement de décider « ce qui viendra en premier ou en deuxième » ; nous voulons prendre cette décision en nous plaçant du point de vue de ce qui est le mieux pour la franchise dans son ensemble. Quelle que soit l'issue, notre objectif est de créer un format que les nouveaux fans de la série Remake considéreront comme le meilleur choix possible. Cet engagement ne changera pas.

Interrogé sur l'invocation des Chevaliers de la Table ronde, Naoki Hamaguchi explique qu'il existe de nombreux éléments symbolisant FINAL FANTASY VII, et il estime sans aucun doute que les Chevaliers de la Table ronde et les effets visuels de la Supernova de Sephiroth comptent parmi les plus emblématiques.

De nombreux éléments symbolisent FINAL FANTASY VII, et je pense sincèrement que les Chevaliers de la Table ronde et les effets visuels de la supernova "comptent parmi les plus emblématiques. Cependant, je ne peux pas entrer dans les détails pour l'instant quant à la manière dont ces éléments seront traités ni aux décisions qui ont été prises. Je pense que ce sont là des thèmes qui nécessitent une réflexion très approfondie, en particulier lorsqu'il s'agit de les intégrer de manière équilibrée dans l'expérience de jeu.



Cela dit, en tant que développeur mais aussi en tant que fan ayant joué à l’original, je suis personnellement très curieux de savoir comment recréer au mieux ces moments emblématiques pour le public d’aujourd’hui. Je serais ravi que vous puissiez jouer au jeu vous-mêmes et constater de vos propres yeux les conclusions auxquelles nous sommes parvenus.

Hamaguchi explique que, dans le plan initial, l'histoire ne s'interrompait pas clairement au moment où elle se déroulait dans la capitale oubliée, concernant le destin d'Aerith. Il a alors suggéré au producteur Kitase : « Compte tenu de l'orientation narrative, ne serait-il pas préférable de considérer le destin d'Aerith comme une rupture naturelle avec cette partie de l'histoire ?»