« Nous savons où nous voulons mener cette histoire au cours des prochaines années »

Interrogée par GamesRadar+ sur la manière dont les jeux de tir d'extraction vont à contre-courant des tendances du multijoueur, Julia Nardin, directrice créative de Marathon, déclare :

« Nous savons où nous voulons mener l'histoire au cours des prochaines années, mais je ne veux pas dire que tout est déjà « figé », car il est important pour nous que nos joueurs puissent contribuer à la façonner. » Pour le studio, la participation des joueurs à la narration fait « partie de la magie d'un jeu en ligne ».

« Il est également important que les joueurs puissent se lancer dans Marathon à tout moment », ajoute Nardin. « Ils pourront toujours percer les mystères du passé de Tau Ceti tout en découvrant son présent. Nous voulons que chaque saison soit un nouveau point d'entrée et que les nouveaux joueurs puissent comprendre ce qui se passe, quelle que soit la durée depuis laquelle nous jouons tous. »