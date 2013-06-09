SONY Waypoint
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Marathon
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name : Marathon
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Bungie
genre : action
other versions : PC Xbox Series X -
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/02/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Bungie ne voit pas Marathon disparaître dans les prochaines années
Les studios Sony


« Nous savons où nous voulons mener cette histoire au cours des prochaines années »

Interrogée par GamesRadar+ sur la manière dont les jeux de tir d'extraction vont à contre-courant des tendances du multijoueur, Julia Nardin, directrice créative de Marathon, déclare :

« Nous savons où nous voulons mener l'histoire au cours des prochaines années, mais je ne veux pas dire que tout est déjà « figé », car il est important pour nous que nos joueurs puissent contribuer à la façonner. » Pour le studio, la participation des joueurs à la narration fait « partie de la magie d'un jeu en ligne ».


« Il est également important que les joueurs puissent se lancer dans Marathon à tout moment », ajoute Nardin. « Ils pourront toujours percer les mystères du passé de Tau Ceti tout en découvrant son présent. Nous voulons que chaque saison soit un nouveau point d'entrée et que les nouveaux joueurs puissent comprendre ce qui se passe, quelle que soit la durée depuis laquelle nous jouons tous. »
Gamesradar+ - https://www.gamesradar.com/games/fps/bungie-doesnt-see-marathon-going-anywhere-we-know-where-we-want-to-take-the-story-over-the-next-few-years/
    tags : xbox sony pc bungie ps5
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    posted the 05/02/2026 at 06:13 PM by jenicris
    comments (10)
    negan posted the 05/02/2026 at 06:41 PM
    13.000 Joueurs actuellement sur Steam.

    Les paroles c'est bien mais les chiffres...
    wickette posted the 05/02/2026 at 06:44 PM
    Pour moi, que ce soit Destiny 2, Helldivers 2 ou Arc Raiders, je suis persuadé que c'est le PvE qui a le plus de chance de reussite, marathon est très axé PvP même s'il y a du PvE aussi mais la balance est différente d'un Arc.

    Jamais compris l'obsession PvP quand toutes les dernières réussites de Sony niveau GaaS (Helldivers 2 et par extension Destiny 2 de Bungie racheté) sont des PvE, bref.
    adamjensen posted the 05/02/2026 at 06:49 PM
    Je pense qu’ils essaient de bluffer les joueurs potentiels et restants, car le jeu est un putain de désastre niveau chiffres, et ça ne cesse de descendre en permanence.
    C’est impossible qu’ils soient aussi cons.
    Et les chiffres de SteamDB sont d’autant plus fiables que ce jeu est le plus joué sur PC.
    Il est évident que cela va mal finir.
    Le machin finira même pas l’année, et encore, je suis gentil.
    jenicris posted the 05/02/2026 at 06:54 PM
    negan oui au vu des chiffres, elle peut dire ce qu'elle veut, personne n'est dupe
    marchand2sable posted the 05/02/2026 at 06:54 PM
    Quel mauvais investissement de Sony ce studio, 3 milliards bordel de merde...
    ravyxxs posted the 05/02/2026 at 06:54 PM
    Faut leur balancer un sceau d'eau au visage à ces gens, c'est plus possible
    kinectical posted the 05/02/2026 at 06:59 PM
    wickette si Marathon aurais été un jeu centré PVE j’aurais probablement acheter et jouer à fond le gameplay est vraiment sympa et les graphisme sont hyper beau et propre mais non…. Ils ont du faire un centrée sur le PVP surtout avec peu de PVE alors pour moi ce je ne sera jamais dans ma liste
    tripy73 posted the 05/02/2026 at 07:04 PM
    2ème fois en moins d'un mois qu'ils prennent la parole pour tenter de rassurer sur le suivi du jeu, rien d'étonnant vu la baisse continuellement de joueurs, de la note et du classement dans les top des ventes sur Steam DB... Le plus inquiétant c'est qu’apparemment la majorité du staff de Bungie bosse sur le suivi et pas sûr que Sony continue de le financer si la situation ne s'inverse pas rapidement.
    sino posted the 05/02/2026 at 07:08 PM
    adamjensen Ils sont pas aussi cons ; ils osent juste pas sonner l'alarme en public. Si un ponte de chez Bungie ose dire que le jeu se dirige vers la catastrophe, le crime de lèse majesté sera terrible. C'est de l'instinct de survie c'est tout.
    brook1 posted the 05/02/2026 at 07:16 PM
    Marathon, c'est ceux qui n'y jouent pas qui en parlent le plus
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