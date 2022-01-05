description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, le jeu mobile qui reprend les évènements de la "série FFVII", va avoir droit à un nouvel évènement, la Coupe Corneo durant lequel les robes premium de Tifa, Aerith et Cloud seront disponibles dans l'invocation (gacha).
Et vous aurez noté qu'en effet, la robe de Tifa est censurée au niveau de la poitrine .