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FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, le jeu mobile qui reprend les évènements de la "série FFVII", va avoir droit à un nouvel évènement, la Coupe Corneo durant lequel les robes premium de Tifa, Aerith et Cloud seront disponibles dans l'invocation (gacha).Et vous aurez noté qu'en effet, la robe de Tifa est censurée au niveau de la poitrine