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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 04/26/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Final Fantasy VII EC ajoute enfin les fameuses robes de Tifa et d'Aerith
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FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, le jeu mobile qui reprend les évènements de la "série FFVII", va avoir droit à un nouvel évènement, la Coupe Corneo durant lequel les robes premium de Tifa, Aerith et Cloud seront disponibles dans l'invocation (gacha).

Et vous aurez noté qu'en effet, la robe de Tifa est censurée au niveau de la poitrine .




    tags : square enix final fantasy ff7 mobile android ios ever crisis
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    posted the 04/26/2026 at 02:47 PM by masharu
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    sadagast posted the 04/26/2026 at 02:58 PM
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