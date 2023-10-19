profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Manga - Verse
11
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 02/24/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 484
visites since opening : 920893
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
all
Le jeu City Hunter de retour cette semaine
JV


Sortit en 1990 sur PC Engine, le jeu City Hunter reviens dans un portage en ajoutant deux nouveaux modes qui améliore l'expérience de jeu :

Le mode Enhanced corrige l'ensemble des soucis techniques et le mode Hard rééquilibre en profondeur avec un réaménagement des objets, une augmentation de la rapidité et de l'agressivité des ennemis, des ajustements sur les hitboxes, une refonte des boss ainsi que l'introduction de nouvelles séquences.

Le titre proposera Rewind, Save States, filtre CRT, galerie d’illustrations, modèles 3D d’époque et un lecteur musical avec au choix une double localisation française.

Sa sortie est prévue ce 26 février en dématérialisé sur PS5, Switch 1/2, Xbox Series et Pc, une version physique sortira plus tard le 17 septembre sur Switch et PS5.

Edité par Red Art Games trois éditions sont prévues :

Une standard comprenant le jeu seul, une deluxe (jaquette réversible, sleeve, porte-clés 100t) et un collector XYZ (steelcase, stand acrylique, CD OST, boîte collector).


https://www.manga-news.com/index.php/actus/2026/02/20/City-Hunter-:-la-version-definitive-arrive-le-29-fevrier
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    aozora78
    posted the 02/24/2026 at 11:31 AM by yanssou
    comments (7)
    aggrekuma posted the 02/24/2026 at 11:50 AM
    Je connais un petit éditeur qui devrait s'en inspirer du travail fourni pour un tel prix ...
    defcon5 posted the 02/24/2026 at 11:58 AM
    Quelle chanson mythique !
    kidicarus posted the 02/24/2026 at 12:03 PM
    aggrekuma mais il n'y a rien de changé
    aggrekuma posted the 02/24/2026 at 12:22 PM
    kidicarus "Rewind, Save States, filtre CRT, galerie d’illustrations, modèles 3D d’époque et un lecteur musical" je connais un jeu qui va ressortir bientôt et qui n'aura pas tout ça
    kidicarus posted the 02/24/2026 at 12:31 PM
    aggrekuma pour moi ce n'est rien, c'est bien pour ça que je l'ai pas pris malgré que le jeu me tente depuis toujours car je n'avais jamais pu mettre la main dessus, ainsi que le prix que je trouvais excessif.
    pharrell posted the 02/24/2026 at 12:38 PM
    C'est pas un jeu qui est culte pour moi donc c'est non... Mais un petit remake avec un style graphique sympa peut être que ça m'aurait amusé !

    C'est sensé être un jeu culte?
    rogeraf posted the 02/24/2026 at 12:49 PM
    C'est avec l'acteur Français ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo