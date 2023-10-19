Sortit en 1990 sur PC Engine, le jeu City Hunter reviens dans un portage en ajoutant deux nouveaux modes qui améliore l'expérience de jeu :



Le mode Enhanced corrige l'ensemble des soucis techniques et le mode Hard rééquilibre en profondeur avec un réaménagement des objets, une augmentation de la rapidité et de l'agressivité des ennemis, des ajustements sur les hitboxes, une refonte des boss ainsi que l'introduction de nouvelles séquences.



Le titre proposera Rewind, Save States, filtre CRT, galerie d’illustrations, modèles 3D d’époque et un lecteur musical avec au choix une double localisation française.



Sa sortie est prévue ce 26 février en dématérialisé sur PS5, Switch 1/2, Xbox Series et Pc, une version physique sortira plus tard le 17 septembre sur Switch et PS5.



Edité par Red Art Games trois éditions sont prévues :



Une standard comprenant le jeu seul, une deluxe (jaquette réversible, sleeve, porte-clés 100t) et un collector XYZ (steelcase, stand acrylique, CD OST, boîte collector).