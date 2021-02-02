Millénium 95%

JV 19/20

Gamekult 8/10

IGNFrance 8/10

Mewgenics est une réussite totale, un roguelite addictif et impitoyable, capable de vous scotcher des centaines d'heures durant devant votre écran. Et s'il y a bien quelques approximations dans la gestion de sa méta-progression, on ne voit rien de rédhibitoire qui ne pourrait être corrigé via une mise à jour ou deux. Il s'agit évidemment d'une vive recommandation pour ce titre qui va, à n'en point douter, marquer l'année 2026 de sa petite patoune.Déjà très enthousiaste lors de ma première preview sur le jeu, je suis tombé plus que sous le charme de Mewgenics. Le nouveau projet d’Edmund McMillen (accompagné de Tyler Glaiel) symbolise tout ce que j’attendais dans le genre du roguelite et encore plus de celui du tactical-RPG : un contenu colossal, un système de combat à la profondeur inégalée et surtout une sensation de découverte qui ne se tarit jamais. En plus de tout ça, le titre est un générateur exceptionnel d’histoires qui peut toucher amateurs de jeux vidéo comme néophytes. Encore faut-il accrocher à la direction artistique particulière de son créateur tout en n’ayant pas peur des Game Over. Mais si cela vous emballe plus qu'il ne vous effraie, vous plongerez alors dans l’un des meilleurs jeux de l’année. Déjà.Mewgenics est le jeu de la maturité pour McMillen et Glaiel. C'est une œuvre monstrueuse, parfois repoussante par sa difficulté ou son imagerie, mais d'une intelligence de game design qui force le respect. En fusionnant l'aléatoire contrôlé du roguelite, la profondeur du RPG tactique et la gestion obsessionnelle d'une simulation de vie, le duo accouche d'un titre absolument indispensable, même s'il souffre de défauts rageants (ce pathfinding, sérieusement). Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus le duo McMillen/Glaiel prouve une chose essentielle : qu'importe le sujet, qu'importe la matière, l'humour ou son absence, quand on sort un jeu de ses tripes et qu'on ne prend pas les joueurs pour des idiots, il peut se passer de très grandes choses. C’est sale, c’est long, c’est dur, et c’est un incontournable pour quiconque cherche encore du répondant derrière son écran. Déjà l'un des plus grands jeux de l'année 2026. Mais sachez une chose : vous qui entrez ici, achetez de la crème anti-hémorroïdes.Le CCC avait raison, les chats c'est rien que des b******** ! Mais dans le monde de Mewgenics c'est bien plus qu'un coup de pied au derrière qui les attend pour survivre. Le jeu de McMillen est riche, mais pour un roguelite, il semble parfois un peu oublier d'aider les joueurs à progresser, les aspects aléatoires revenant vous hanter aventure après aventure sans que votre base évolue pour vous aider. Ou alors, très très doucement. Tout cela peut mener à pas mal de frustration, le jeu étant dur de base. Mais aussi à des moments épiques et hilarants, bien entendu. Soyez juste prévenus : il faut adorer le tactique tour par tour. Et des chats vont mourir. Pleins. Et ça sera souvent injuste (pour vous, les chats osef). Mais vous reviendrez toujours pour découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux Boss, des nouvelles compétences ou de l'équipement rare... Et probablement pour les chansons.