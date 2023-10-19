profile
Jeux Vidéo
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Manga - Verse
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 01/24/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
articles : 460
visites since opening : 862541
subscribers : 16
bloggers : 7
Le jeu de course Screamer dévoile ces modes de jeu
JV


Screamer détaille ces modes de jeu dans ce nouveau trailer, au programme :

Un mode solo sous forme de tournoi qui servira aussi de trame narrative et où le déroulement des épreuves est influencé par le système Echo (permettant de réaliser des actions offensives ou défensives)

Les courses à plusieurs joueurs peuvent se faire soit en solo ou en multi avec la possibilité d'y jouer en écran partagé jusqu’à quatre joueurs, le titre intègre quelque mode classique comme le défi sur trois tours Time Attack, le Checkpoint qui permet de franchir un maximum de points de passage avant le temps imparti, et même un mode pour personnaliser librement sa course.

Enfin, le mode Challenge Overdrive permettra de conduire à pleine vitesse avec pour seul règle de survivre, chaque accident mettra fin à la course.

Le titre sortira le 26 mars sur Pc, Ps5 et Xbox Series.

https://www.youtube.com/watch?v=wMVir3snyqs
    zevoodoo
    posted the 01/24/2026 at 05:35 PM by yanssou
    comments (2)
    solarr posted the 01/24/2026 at 07:41 PM
    Je pensais au très bon Screamer Rally : j'y ai joué des heures en multi sur PC... sur Windows 98 sur Intel Pentium 133Mhz avec Voodoo 3DFX quelle belle époque.
    zboubi480 posted the 01/24/2026 at 08:28 PM
    solarr carrément
    Moi c'était Midtown Madness avec le volant Microsoft Sidewinder avec retour de force
