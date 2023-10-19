Screamer détaille ces modes de jeu dans ce nouveau trailer, au programme :
Un mode solo sous forme de tournoi qui servira aussi de trame narrative et où le déroulement des épreuves est influencé par le système Echo (permettant de réaliser des actions offensives ou défensives)
Les courses à plusieurs joueurs peuvent se faire soit en solo ou en multi avec la possibilité d'y jouer en écran partagé jusqu’à quatre joueurs, le titre intègre quelque mode classique comme le défi sur trois tours Time Attack, le Checkpoint qui permet de franchir un maximum de points de passage avant le temps imparti, et même un mode pour personnaliser librement sa course.
Enfin, le mode Challenge Overdrive permettra de conduire à pleine vitesse avec pour seul règle de survivre, chaque accident mettra fin à la course.
Le titre sortira le 26 mars sur Pc, Ps5 et Xbox Series.
Moi c'était Midtown Madness avec le volant Microsoft Sidewinder avec retour de force