accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Actu anime / manga et bien plus !
profile
279
❤
Likers
Who likes this ?
mickurt
,
lafontaine
,
jeanouillz
,
momotaros
,
minx
,
aiolia081
,
loudiyi
,
shanks
,
nayth57
,
cuthbert
,
supatony
,
binou87
,
trungz
,
drakeramore
,
akd
,
fifine
,
hyoga57
,
neokiller
,
thugga
,
tripy73
,
traveller
,
milo42
,
svr
,
fullbuster
,
escobar
,
jf17
,
asakim
,
zimtom77
,
lz
,
minbox
,
latimevic
,
giusnake
,
kurosama
,
anakaris
,
linkiorra
,
chester
,
strifedcloud
,
arngrim
,
elricyann
,
e3payne
,
jaune
,
trezert
,
link49
,
lecauchemaredegamekyo
,
eldren
,
sauronsg
,
pist5
,
majorevo
,
xtitlasx54
,
opthomas
,
roy001
,
choupiloutre
,
crazyfrag51
,
beni
,
ritalix
,
kenshuiin
,
bandito
,
asus
,
anonymous340
,
furtifdor
,
zabuza
,
raoh38
,
parazyt6425
,
bboxy
,
badaboumisback
,
maldara69600
,
evilboss
,
lolnope
,
slyvador
,
quantys
,
darkyx
,
idd
,
ryohazuki
,
bianh
,
turiinoi
,
kiruo
,
squall04
,
echizen
,
link571
,
kisukesan
,
monkeydluffy
,
chronokami
,
vlexx
,
minicupi
,
wolfheart
,
ashern
,
plistter
,
kyogamer
,
nindo64
,
darksephiroth
,
skypirate
,
hado78
,
wadewilson
,
mrnuage
,
meruem
,
hir0k
,
gizmo2142
,
lowckon
,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
,
xslayx
,
heson
,
koriyu
,
jojoplay4
,
voxen
,
ikagura
,
rebellion
,
jackfisher
,
nekokevin
,
kuramayohko
,
xrkmx
,
freematt
,
vincecastel
,
cyberbox86
,
onirinku
,
stardustx
,
vanilla59
,
artornass
,
blackbox
,
odv78
,
rosewood
,
mrgwak
,
serebii
,
sasuke66
,
orosama
,
oloman334
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
geugeuz
,
tidusx59
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
,
alexmartin0146
,
docteurdeggman
,
kensama
,
iglooo
,
lambo
,
nekonoctis
,
theshareplayers
,
loydg13
,
sephiroth07
,
alexkidd
,
soulshunt
,
xell
,
belisama
,
niveforever
,
olimar59
,
gamergunz
,
mugimando
,
fortep
,
misterreno
,
akinen
,
kikibearentongues
,
diablass59
,
shadow6666
,
cflamm
,
stampead
,
joeystar
,
birmou
,
cedrich74
,
zettaomega
,
kanda
,
kibix
,
frocobo
,
jenicris
,
jeuxvideo2
,
mitenso
,
bliss02
,
gamjys
,
saitama75
,
mrbob
,
clashroyale
,
cijfer
,
megadante
,
naruto780
,
kevisiano
,
captaintoad974
,
serialgamer7
,
terranova
,
neckbreaker71
,
tutuimpressiv
,
allgamesbeta
,
junaldinho
,
samsuki
,
rayjin
,
ratomuerto
,
shinz0
,
jackofblade701
,
nicolasgourry
,
coco98bis
,
mystik13
,
51love
,
yamapi
,
torotoro59
,
redmi31
,
samlokal
,
tynokarts
,
phedioss
,
iglou
,
youtube06
,
sangokan
,
daevon
,
gunstarred
,
rayzorx09
,
xxxxxx0
,
kwak
,
corrin
,
jasonm
,
songokuu
,
flom
,
raph64
,
roxloud
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
tolgafury
,
rachidd
,
kenpokan
,
hebuspsa
,
romgamer6859
,
vadorswitch
,
awamy02
,
chiotgamer
,
archesstat
,
cajp45
,
axlenz
,
alucard13
,
benji54
,
yka
,
salocin
,
triku
,
darkhan
,
kamina
,
yogfei
,
receiversms
,
dooku
,
smokeboom
,
johnt
,
aym
,
edgar
,
tit64
,
hyunckel
,
princedupersil01
,
anaislayu
,
davonizuka
,
drockspace
,
sensei
,
emmanue
,
bigbos
,
1245148118
,
moune75
,
dedad
,
marcus62
,
kevinmccallisterrr
,
kr16
,
light
,
bastienosj
,
ducknsexe
,
dehem
,
foxstep
,
marceaupilami
,
arthdy
,
isiel
,
sorakairi86
,
narustorm
,
xp2100
,
i8
,
yanssou
,
ghouledheleter
,
nduvel
,
cavernejeuxvideo
,
slyder
,
zmaragdus
,
leblogdeshacka
,
elcidfx
,
phase1
,
bogsnake
,
squall06
,
draven86
,
xylander
,
johnlaff
,
almightybhunivelze
,
richterbelmont
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
11
Likes
Likers
Who likes this ?
hyoga57
,
davenor
,
shanks
,
misterwhite
,
almightybhunivelze
,
nindo64
,
mugimando
,
kevinmccallisterrr
,
kisukesan
,
nicolasgourry
,
gunotak
name :
Manga - Verse
title :
Actu anime / manga et bien plus !
screen name :
mangacity
url :
http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website :
http://
creator :
yanssou
creation date :
10/19/2023
last update :
12/22/2025
description :
L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles :
442
visites since opening :
809200
subscribers :
16
bloggers :
7
yanssou
(creator)
rendan
(administrator)
kevisiano
(administrator)
hyoga57
(administrator)
opthomas
(administrator)
rbz
(administrator)
shirou
(administrator)
channel
all
Actu Manga / Anime
MangaTalk
JV
Vos openings / Ost préférés
AnimLand
La passion Dragon Ball
Lire ou relire
Voir ou revoir
Divers
Animation et conception
Le coin Test
Dossier JV
Le manga Gachiakuta est adapté en jeux video
JV
Alors que la saison 2 de l'anime est confirmée, Gachiakuta : The Game s'annonce en trailer, ce Survival Action RPG est prévu sur Ps5, Xbox Series et Pc.
https://www.youtube.com/watch?v=8_7U6RmmvHg
tags :
2
Likes
Who likes this ?
burningcrimson
,
sorakairi86
posted the 12/21/2025 at 09:23 PM by
yanssou
comments (
9
)
sorakairi86
posted
the 12/21/2025 at 09:31 PM
Le manga est tellement bien ???? j'espère qu'ils ne vont pas se louper
guiguif
posted
the 12/21/2025 at 09:43 PM
Cool pour la S2, je ne m’étais pas lancé par peur qu'il n'y ai pas de suite, mais je me ferais la S1 soon.
Et cool pour le jeu, meme si le terme Survival-RPG veut tout et rien dire.
burningcrimson
posted
the 12/21/2025 at 11:46 PM
Le manga est top
A voir le jeu cependant...
yanssou
posted
the 12/22/2025 at 11:23 AM
guiguif
fonce c'est une bonne surprise, par contre l'opening massacre les oreilles, le second releve un peu le niveau.
jf17
posted
the 12/22/2025 at 11:29 AM
Je ne connaissais pas le manga, je suis tombé sur l'anime par hasard et ça a été ma plus grosse surprise de l'année, c'est exceptionnel
thelastone
posted
the 12/22/2025 at 01:28 PM
C'est si bon que ça
Jf17
j'ai vu les deux premiers épisodes et ça m'a vraiment parut moyen , c'était trop classique, le mec rejeté qui veut se venger blabla , ça reste comme ça où il ya d'autres intrigues par la suite pour accrocher ?
5120x2880
posted
the 12/22/2025 at 05:23 PM
thelastone
C'est du vu et revu, l'orphelin (Bakugo croisé avec je sais pas qui) se trouve une bande d'amis trop gentils (toujours des clones/fusions d'autres personnages) dans un univers avec des pouvoirs magiques, puis ils vont faire la bagarre contre une autre organisation très méchante avec un vilain super trop dark (Xanxus de wish croisé avec Itachi), un gentil A va rencontrer un méchant A, ils vont se battre un peu, puis ils vont blablater de futilités entendus et réentendus, ensuite tu as un flashback, puis la dernière partie du combat reprend. Ensuite les gentils vont revenir à la base manger des glaces et des bonbons en faisant des blagues qu'on connait déjà en faisant des visages caricaturaux pour faire baisser la tension.
thelastone
posted
the 12/22/2025 at 07:06 PM
5120x2880
Ahh dommage merci pour le récap je passe mon chemin du coup , j'ai l'impression qu'il n'y a plus de shonen digne ces derniers temps, que des copiés collés
yanssou
posted
the 12/22/2025 at 07:39 PM
thelastone
Test franchement, l'univers est plutot bien construit et les pouvoirs sont plutôt de bonne idées, après oui c'est classique mais c'est pas cata non plus
5120x2880
est un poil trop dur.
En plus la réalisation est très bonne (Bones) on passe malgré tout un bon moment.
Ta Dandadan qui est très bon comme shōnen.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Et cool pour le jeu, meme si le terme Survival-RPG veut tout et rien dire.
En plus la réalisation est très bonne (Bones) on passe malgré tout un bon moment.
Ta Dandadan qui est très bon comme shōnen.