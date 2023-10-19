profile
Jeux Vidéo
Manga - Verse
Le manga Gachiakuta est adapté en jeux video
JV


Alors que la saison 2 de l'anime est confirmée, Gachiakuta : The Game s'annonce en trailer, ce Survival Action RPG est prévu sur Ps5, Xbox Series et Pc.
https://www.youtube.com/watch?v=8_7U6RmmvHg
    posted the 12/21/2025 at 09:23 PM by yanssou
    comments (9)
    sorakairi86 posted the 12/21/2025 at 09:31 PM
    Le manga est tellement bien ???? j'espère qu'ils ne vont pas se louper
    guiguif posted the 12/21/2025 at 09:43 PM
    Cool pour la S2, je ne m’étais pas lancé par peur qu'il n'y ai pas de suite, mais je me ferais la S1 soon.
    Et cool pour le jeu, meme si le terme Survival-RPG veut tout et rien dire.
    burningcrimson posted the 12/21/2025 at 11:46 PM
    Le manga est top A voir le jeu cependant...
    yanssou posted the 12/22/2025 at 11:23 AM
    guiguif fonce c'est une bonne surprise, par contre l'opening massacre les oreilles, le second releve un peu le niveau.
    jf17 posted the 12/22/2025 at 11:29 AM
    Je ne connaissais pas le manga, je suis tombé sur l'anime par hasard et ça a été ma plus grosse surprise de l'année, c'est exceptionnel
    thelastone posted the 12/22/2025 at 01:28 PM
    C'est si bon que ça Jf17 j'ai vu les deux premiers épisodes et ça m'a vraiment parut moyen , c'était trop classique, le mec rejeté qui veut se venger blabla , ça reste comme ça où il ya d'autres intrigues par la suite pour accrocher ?
    5120x2880 posted the 12/22/2025 at 05:23 PM
    thelastone C'est du vu et revu, l'orphelin (Bakugo croisé avec je sais pas qui) se trouve une bande d'amis trop gentils (toujours des clones/fusions d'autres personnages) dans un univers avec des pouvoirs magiques, puis ils vont faire la bagarre contre une autre organisation très méchante avec un vilain super trop dark (Xanxus de wish croisé avec Itachi), un gentil A va rencontrer un méchant A, ils vont se battre un peu, puis ils vont blablater de futilités entendus et réentendus, ensuite tu as un flashback, puis la dernière partie du combat reprend. Ensuite les gentils vont revenir à la base manger des glaces et des bonbons en faisant des blagues qu'on connait déjà en faisant des visages caricaturaux pour faire baisser la tension.
    thelastone posted the 12/22/2025 at 07:06 PM
    5120x2880 Ahh dommage merci pour le récap je passe mon chemin du coup , j'ai l'impression qu'il n'y a plus de shonen digne ces derniers temps, que des copiés collés
    yanssou posted the 12/22/2025 at 07:39 PM
    thelastone Test franchement, l'univers est plutot bien construit et les pouvoirs sont plutôt de bonne idées, après oui c'est classique mais c'est pas cata non plus 5120x2880 est un poil trop dur.

    En plus la réalisation est très bonne (Bones) on passe malgré tout un bon moment.

    Ta Dandadan qui est très bon comme shōnen.
