Naughty Dog
name : Naughty Dog
official website : http://www.naughtydog.com/
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
Bruce Straley (U2,U4,TLOU) : son départ de Naughty Dog, son nouveau jeu...
Histoire


Bruce Straley (U2,U4,TLOU) a dévoilé la nuit dernière lors du TGA, son nouveau jeu Coven of the Chicken Foot.
Il raconte le pourquoi de son départ de Naughty Dog, la création de son nouveau studio et de son nouveau jeu.

Départ de Naughty Dog

« J'y étais depuis 18 ans. C'est long pour n'importe qui, où que ce soit », explique Straley. « Je pense avoir joué un rôle essentiel dans le développement de cette marque et de ces titres, et j'ai vécu une expérience vraiment incroyable avec ces équipes. Mais j'avais l'impression de répondre sans cesse aux mêmes questions. Nous étions en quelque sorte prisonniers du paradigme de ce style de jeu — que j'avais moi-même contribué à créer ! Mais j'avais l'impression d'avoir déjà occupé ce poste auparavant. Mon cerveau n'est pas fait pour ce genre de répétition. J'ai besoin de nouveaux problèmes à résoudre, j'ai besoin de nouveaux exutoires créatifs. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas d'opportunités là-bas, mais j'ajoute à ce sentiment l'idée que je travaillais très, très dur sur quelque chose qui ne m'appartenait pas. »


Imagination de son nouveau jeu

Même s'il allait passer les trois années suivantes loin des projecteurs du monde du jeu vidéo, alors que Naughty Dog se préparait à sortir son plus grand jeu à ce jour, The Last of Us Part 2, Straley avait toujours en tête une idée de jeu qui ne le quittait pas. Il réfléchissait à la manière innovante dont Uncharted et The Last of Us traitaient les personnages secondaires. Et s'il pouvait rendre un personnage comme Ellie encore plus réactif ? Cette idée l'intriguait tellement qu'il a commencé à travailler sur un prototype en 2020, même s'il ne savait pas encore exactement quelle serait sa prochaine création.


Création de son nouveau studio

Pour concrétiser son idée, Straley a créé son propre studio indépendant : Wildflower Interactive, une petite équipe composée de 16 personnes au total, dont 12 développeurs. Straley s'attendait à ce que cette petite structure fonctionne plus rapidement que le système AAA traditionnel. Mais il s'est rapidement rendu compte qu'il faudrait encore du temps pour instaurer la culture créative adéquate pour mener à bien sa vision. Straley remercie Jenova Chen, le concepteur de Journey, de l'avoir aidé à orienter Wildflower dans la bonne direction en lui posant une question importante : « Veux-tu créer un jeu ou veux-tu constituer une équipe ? »


L'expérience humaine selon Straley

« J'ai dû apprendre que tout ce que je pensais avoir appris chez Naughty Dog n'était pas forcément utile », explique Straley. « C'est comme une évolution, où il faut muer. Il y a de la saleté et de la crasse, et j'ai tellement grandi que je dois m'en débarrasser pour devenir un nouveau serpent. Pour moi, l'expérience humaine consiste à me montrer et à ne pas me laisser envahir par mes pensées, ni projeter ce que vous allez penser de ce jeu. C'est de la peur ! Et si je suis dans un état d'esprit basé sur la peur, je ne peux pas être créatif.
Polygon - https://www.polygon.com/bruce-straley-naughty-dog-exit-interview/
    posted the 12/12/2025 at 07:25 PM by jenicris
    comments (21)
    patrickleclairvoyant posted the 12/12/2025 at 07:34 PM
    Son jeu donne plus envie que les jeux Naughty Dog
    jenicris posted the 12/12/2025 at 07:37 PM
    patrickleclairvoyant énorme déception pour moi. Et j'attendais a fond son jeu
    micheljackson posted the 12/12/2025 at 07:40 PM
    C'est la darksoulisation des EHPAD.
    yanssou posted the 12/12/2025 at 07:42 PM
    The last guardien avec une mamie, m'enfin au moins c'est du cell-shading tant mieux.
    wickette posted the 12/12/2025 at 07:43 PM
    il y a un gros côté last guardian (trop gros) et,..un peu bizarre de jouer une mamie en mode cartoon (l'âge je m'en fiche, si j'ai joué à MGS4 et son foxdie ça ira mais il y a un côté trop loufoque/stéréotypée chez cette mamie alors que le jeu semble avoir un ton beaucoup plus mélancholique).
    escobar posted the 12/12/2025 at 08:34 PM
    patrickleclairvoyant lol on voit que tu n'as jamais jouer a leurs jeux
    choroq posted the 12/12/2025 at 10:11 PM
    Surprise ou déception ,on verra bien.
    altendorf posted the 12/13/2025 at 12:04 AM
    Belle surprise pour le coup.

    jenicris Il fallait s'y attendre, il avait déjà dit que les jeux AAA ce n'était plus pour lui.

    patrickleclairvoyant
    evasnake posted the 12/13/2025 at 09:22 AM
    patrickleclairvoyant trop gros ton troll, ca passera pas
    ouken posted the 12/13/2025 at 09:28 AM
    patrickleclairvoyant putain mes grave gros gros hype !!! un jeux qui donne envie direct avec un petit coter ico rime jadore bien plus que les TLOU
    zekk posted the 12/13/2025 at 09:29 AM
    patrickleclairvoyant
    djfab posted the 12/13/2025 at 09:30 AM
    On verra, mais au moins y a de l'originalité et un style graphique très sympa !
    zekk posted the 12/13/2025 at 09:40 AM
    En vrai le jeu coche toute les casses pour être ovationné même s'il est au final moyen ( ce qui a l'air d'être le cas, vu le gameplay)

    - DA artistique et intéressante
    - Gimick sympa -> jouer une grand mère
    - et surtout -> nouveau studio d'un ancien d'un gros studio de l'industrie.

    ça coche toutes les cases pour de la hype exagérée
    azerty posted the 12/13/2025 at 12:09 PM
    yanssou

    Majin and the Forsaken Kingdom...sinon moi je kiffe
    patrickleclairvoyant posted the 12/13/2025 at 01:48 PM
    Désolé d’avoir donner mon avis, vous êtes tous détenteurs de la vérités et moi juste un troll hein. La prochaine fois je dirais tout ce que tout le monde aime entendre comme ça vous ne pleurez plus.
    zekk posted the 12/13/2025 at 02:50 PM
    patrickleclairvoyant ou sinon, tu peux aussi donner des arguments...
    patrickleclairvoyant posted the 12/13/2025 at 03:39 PM
    zekk Plutôt des justifications pour l’avoir penser. Si j’ai pas envie de perdre du tempe à argumenter et juste donner mon avis j’ai le droit ou il ne faut pas critiquer la secte ?
    zekk posted the 12/13/2025 at 04:41 PM
    patrickleclairvoyant et on a donc le droit de rigoler d'un avis creux , respecte toi un moment t'es ridicule à jouer la victime avec tes sectes, des droits bafoués tout ça parce qu'on rigole un peu
    patrickleclairvoyant posted the 12/13/2025 at 05:33 PM
    zekk Rigole comme tu veux, mon message ne te concernait pas à la base. Je dis juste que j’ai pas besoin d’argumenter je donner un avis comme tout le monde ici.
    ouken posted the 12/13/2025 at 05:59 PM
    patrickleclairvoyant "Désolé d’avoir donner mon avis, vous êtes tous détenteurs de la vérités et moi juste un troll hein. La prochaine fois je dirais tout ce que tout le monde aime entendre comme ça vous ne pleurez plus."

    Yubresume GK lol ya les gens qui dicte le bon goût fait gaffe a toi il son un peu lourd , et donner son avis ces insulté leur mère pour certains . ( Zekk je te vise pas je parle en général ) La team et bien implanté sur le site et il s'auto suce ...
    patrickleclairvoyant posted the 12/13/2025 at 06:51 PM
    ouken Je suis sur le site depuis ses débuts, je déserte des fois à cause de ça car c’est à chaque foi la même histoire. Tout le monde défonce tout le monde, mais dés qu’on parle mal de certains studio, on t’explique que c’est parce que t’as pas jouer à leurs jeux (alors que si) et que tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais c’est pas grave, on va dire que je joue la victime c’est mieux sinon je vais encore me faire bannir pour manque de respect, alors que je viens ici pour le détente à la base
