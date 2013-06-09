« J'y étais depuis 18 ans. C'est long pour n'importe qui, où que ce soit », explique Straley. « Je pense avoir joué un rôle essentiel dans le développement de cette marque et de ces titres, et j'ai vécu une expérience vraiment incroyable avec ces équipes. Mais j'avais l'impression de répondre sans cesse aux mêmes questions. Nous étions en quelque sorte prisonniers du paradigme de ce style de jeu — que j'avais moi-même contribué à créer ! Mais j'avais l'impression d'avoir déjà occupé ce poste auparavant. Mon cerveau n'est pas fait pour ce genre de répétition. J'ai besoin de nouveaux problèmes à résoudre, j'ai besoin de nouveaux exutoires créatifs. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas d'opportunités là-bas, mais j'ajoute à ce sentiment l'idée que je travaillais très, très dur sur quelque chose qui ne m'appartenait pas. »

Même s'il allait passer les trois années suivantes loin des projecteurs du monde du jeu vidéo, alors que Naughty Dog se préparait à sortir son plus grand jeu à ce jour, The Last of Us Part 2, Straley avait toujours en tête une idée de jeu qui ne le quittait pas. Il réfléchissait à la manière innovante dont Uncharted et The Last of Us traitaient les personnages secondaires. Et s'il pouvait rendre un personnage comme Ellie encore plus réactif ? Cette idée l'intriguait tellement qu'il a commencé à travailler sur un prototype en 2020, même s'il ne savait pas encore exactement quelle serait sa prochaine création.

Pour concrétiser son idée, Straley a créé son propre studio indépendant : Wildflower Interactive, une petite équipe composée de 16 personnes au total, dont 12 développeurs. Straley s'attendait à ce que cette petite structure fonctionne plus rapidement que le système AAA traditionnel. Mais il s'est rapidement rendu compte qu'il faudrait encore du temps pour instaurer la culture créative adéquate pour mener à bien sa vision. Straley remercie Jenova Chen, le concepteur de Journey, de l'avoir aidé à orienter Wildflower dans la bonne direction en lui posant une question importante : « Veux-tu créer un jeu ou veux-tu constituer une équipe ? »

« J'ai dû apprendre que tout ce que je pensais avoir appris chez Naughty Dog n'était pas forcément utile », explique Straley. « C'est comme une évolution, où il faut muer. Il y a de la saleté et de la crasse, et j'ai tellement grandi que je dois m'en débarrasser pour devenir un nouveau serpent. Pour moi, l'expérience humaine consiste à me montrer et à ne pas me laisser envahir par mes pensées, ni projeter ce que vous allez penser de ce jeu. C'est de la peur ! Et si je suis dans un état d'esprit basé sur la peur, je ne peux pas être créatif.

